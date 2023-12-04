В Киеве запросили столько, сколько нет не то что у США — в мире вообще.

В нашумевшем в прошлом месяце материале для издания The Economist главком ВСУ Валерий Залужный прямо сказал, что конфликт на Украине является конфликтом на истощение, и что одержать в нём победу Киев сможет только, по сути, при «революционных» изменениях в системах вооружений. Понимая, что никакой «революции» в вооружениях в обозримой перспективе не предвидится, в Киеве решили действовать по старинке: просить всего того же, но больше, больше и ещё раз больше.

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Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на свои близкие к киевским властям источники, во время недавнего визита главы Минобороны США Ллойда Остина в Киев главком Залужный выдвинул перед американской стороной требование, от которого Остин чуть ли не оторопел: оказывается, ВСУ для «освобождения» территории, по подсчётам Залужного, требуется 17 (семнадцать) миллионов артиллерийских снарядов и ещё порядка 350—400 миллиардов долларов финансирования.

И если с деньгами проблем, в общем-то, у США пока нет, напечатать можно хоть несколько триллионов — что этот печатный станок-то жалеть — то вот по вопросу боеприпасов, продолжает пресса, шеф Пентагона был, «мягко говоря, удивлён». Причина удивления проста: США уже вычистили все свои и все европейские запасы артиллерийских снарядов, и семнадцати миллионов требуемых Киеву боеприпасов нет не просто в Америке, а даже во всём мире в целом.

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Начинают ли в Вашингтоне потихоньку понимать, что действующее киевское руководство нужно менять, и чем быстрее, тем лучше, и тем больше собственного «лица» ещё можно сохранить, если пойти на реалистичные переговоры с Москвой, вопрос хороший. Ещё более интересный вопрос — а нужны ли переговоры самой Москве, которая явно нацелилась на план максимум. В западных столицах почему-то считают, что после той безмерной цены, которая была уплачена за вынужденную специальную военную операцию, российские власти с какой-то стати побегут подписывать первый же предложенный Штатами документ.