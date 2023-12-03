реклама
На протяжении многих месяцев мы могли наблюдать публикуемые со стороны ВСУ кадры «чудовищ Франкенштейна» — немецких танков Leopard 2, облепленных «кубиками» советской динамической защиты «Контакт-1». Непосредственно Украине танки поставляются даже без таких примитивных средств защиты, поскольку в Берлине полагают, что это бесполезная трата средств по причине того, что современные противотанковые системы вооружений легко преодолевают морально устаревшую динамическую защиту и поражают бронетехнику.
реклама
Оказывается, данная логика действительно имеет под собой основания: сегодня в Сети появились кадры подбитого Leopard 2A4, снаряжённого «Контактом-1». Вывод из этого получается весьма простой: система динамической защиты предохраняет далеко не от всех систем вооружений, да и от минных полей таким способом защититься невозможно в принципе.
Не стоит забывать и о том, что «Контакт-1» — это морально устаревшая система, разработанная в начале 1980-х для установки на танки Т-72 и Т-80. На современной российской бронетехнике применяется глубоко модернизированная версия «Контакта» под названием «Реликт».