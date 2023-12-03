Правда — она всегда такая. Циничная.

Официальная версия, которой придерживаются действующие американские функционеры, продолжающие изо всех сил продвигать идею необходимости выделения десятков и сотен миллиардов долларов на «помощь» Украине — это необходимость защиты «свободы и демократии» от угрозы «авторитаризма». Звучит, конечно, красиво, но работает только на тех, у кого критического мышления нет вовсе (а таких, увы, большинство). Кроме того, с течением времени правда всё-таки начинает пробивать заслон пропаганды, из-за чего Вашингтону становится всё сложнее объяснять, почему защита «демократии» за тысячи километров важнее, чем защита её же, но внутри самих США.

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Время от времени американские политики и представители «элит» всё же пробалтываются об истинной причине «поддержки» Украины: это восстановление своего военно-промышленного потенциала и создание новых рабочих мест для американцев. И вот, сегодня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поблагодарил главу Минобороны США Ллойда Остина, который давеча повторил именно этот тезис.

Как отметил Медведев, «внезапно» оказалось, что истинная причина поддержки Украины со стороны США — это не помощь гражданским, не битва за демократию против тирании и даже не попытка снизить оборонный потенциал России, а банальный шкурный интерес, в данном случае необходимость модернизации американского ВПК, в котором, «возможно, огромную прибыль получат близкие к администрации Байдена компании».

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«Какой искренний человек!», — иронично прокомментировал Медведев заявление главы Пентагона.