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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Франции предрёк Израилю десятилетний конфликт с ХАМАС
В случае, если цель — именно полное уничтожение этого радикального движения.

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Когда Израиль, по сути, объявлял тотальную войну радикальному движению ХАМАС в секторе Газа после того как боевики данной организации устроили беспрецедентный по масштабу и жестокости теракт в отношении мирных израильтян и туристов, то израильским руководством была поставлена амбициозная цель — полное уничтожение ХАМАС как явления.

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По прошествии без малого двух месяцев, на протяжении которых по сектору Газа каждый день наносились авиаудары, потери среди «хамасовцев» стремятся к статистической погрешности, в то время как мирные жители сектора Газа гибнут в количествах, позволяющих лидерам отдельных стран обвинять официальный Иерусалим в государственном терроризме.

На сегодняшний день понятно, что такими темпами конфликт Израиля и ХАМАС будет продолжаться очень долго. Отдельные политики, например, президент Франции Эмманюэль Макрон и вовсе пророчит 10 лет боевых действий, если Иерусалим не конкретизирует цель своей операции в секторе Газа.

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По мнению Макрона, именно столько времени займёт полное уничтожение ХАМАС, если оно вообще возможно. Дополнительно Макрон заявил, а по сути — промямлил, что действия Израиля не являются приемлемым ответом на действия террористов.

#израиль #палестина #хамас #франция #сектор газа
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