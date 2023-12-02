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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ВСУ заявили, что Россия использует в спецоперации лишь 20 % своего авиационного потенциала
Поэтому и специальная операция, а не тотальная война, как её пытаются изобразить в Киеве.

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Последнее время в Киеве стало модно произносить, вроде бы, банальные и всем понятные вещи, но воспринимаемые сегодня на Украине чуть ли не как «зраду» на фоне лившийся на обывателей лжи от киевских властей касательно положения дел на линии боевого соприкосновения и состояния российских вооружённых сил. Оказывается, что ВС РФ сражаются даже не в полсилы, а когда речь заходит об авиации, то и вовсе применяет в рамках специальной военной операции лишь 1/5 (20 %) всего авиационного потенциала.

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Об этом сегодня заявил официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, по словам которого, Россия использует на Украине порядка трёхсот единиц авиационной техники из имеющихся полутора тысяч. При этом боевая авиация базируется и совершает вылеты примерно с 30—40 аэродромов, из которых пять — в Крыму.

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Необходимо помнить, что хоть по «цифрам» господин Игнат, может быть, и прав, но реальность такова, что российская авиация рассредоточена по всей территории страны. Здесь, пожалуй, правильнее будет подсчитать, какой в рамках СВО используется процент авиации Западного и Южного военного округов. В таком случае процент будет существенно выше. Впрочем, данной статистикой спикер ВС ВСУ вряд ли обладает.

#украина #авиация #боевая авиация
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