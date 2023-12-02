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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Еврокомиссии признали, что убеждать европейцев в необходимости помогать Украине становится всё сложнее
Скоро и вовсе станет невозможно, если деньги продолжат закатывать в бездонную бочку без какого бы то ни было результата.

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В своё время США и Евросоюз заявляли, а некоторые особенно оторванные от реальности западные функционеры продолжают это делать и по сей день, что так называемая помощь Украине — это хорошая инвестиция в безопасность Европы и Америки, ведь за европейцев и американцев сражаются украинцы. Время идёт, деньги продолжают вылетать в трубу, а результат обратно пропорционален ожиданиям: российская армия увеличивается, усиливается, экономика, в отличие от ЕС, растёт даже под беспрецедентными санкциями, а оборонно-промышленный комплекс вышел на полную мощность, что уже подтверждает даже генсек НАТО.

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Казалось бы, понятно, что «инвестиции» не просто прогорели, а привели к ещё большим проблемам для коллективного Запада, чем были до 2022 года. В этой связи логично прийти к единственно верному выводу: инвестиция не сработала, деньги придётся списать, а с Россией — договариваться о добрососедстве и сотрудничестве на реальных условиях, и это как минимум. Как выясняется, среднестатистический европеец в этом плане оказывается куда умнее и прозорливее, чем европейские принимающие решения функционеры.

Так, сегодня замглавы Еврокомиссии по вопросам «прозрачности» и европейских «ценностей» Вера Юрова заявила, что лидерам европейских государств становится всё сложнее и сложнее убеждать сограждан в том, что им нужно продолжать обеспечивать финансовые и военные потребности Украины.

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По мнению госпожи Юровой, якобы «очевидно», что Киев должен одержать верх в этом противостоянии, а также войти в состав Евросоюза. Почему, кому и с какой стати это «очевидно», совершенно непонятно. Ясно то, что чем быстрее этот конфликт будет завершён, и Европу совершенно не должно волновать, на каких условиях это будет сделано, тем лучше для всего Старого Света, на который США рассчитывают полностью свалить неподъёмное бремя поддержки Украины.

#украина #экономика #евросоюз
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