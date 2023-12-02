В которую сколько ни заливай, всё мало.

На сегодняшний день всё очевиднее становится тот факт, что США активно «спихивают» Украину на полное попечение Евросоюза. Убедить Конгресс в том, что американский налогоплательщик должен обеспечивать потребности государства, находящегося от США за тысячи километров, океан и пару морей, становится всё сложнее. На этом фоне с американской точки зрения будет вполне справедливо, если за своих украинцев-европейцев будут расплачиваться другие европейцы — в особенности Германия, которая по причине полного отсутствия государственного суверенитета и исторической памяти взяла курс на конфронтацию с Россией посредством военного и экономического снабжения Украины.

реклама

Впрочем, есть в немецком парламенте те, кто отдают себе отчёт в происходящем и желают эту катастрофу прекратить. В частности, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт подсчитала, сколько денег израсходовала на Украину Германия, а сколько — в целом Евросоюз. Выяснилось, что Берлин предоставил Киеву средств примерно на 24 миллиарда евро, а совокупный Брюссель — на 85 миллиардов евро, из которых 20 миллиардов — немецкие деньги.

Вдобавок к этому политик напомнила и про 14 миллиардов евро, которые немецкое правительство выделило в виде различной помощи беженцам. И вот, получилась общая сумма в 58 миллиардов евро с конца февраля 2022 года и по конец ноября 2023 года. Как заявила Вагенкнехт, «некоторые» страны ЕС отказываются расходовать бюджетные средства на «бессмысленные» боевые действия на Украине, которая выступает сегодня как «бездонная бочка». Тем самым Вагенкнехт недвусмысленно намекает на то, что немецкому правительству следует поступить также.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

На сегодняшний день, и этого не скрывают ни на Западе, ни в Киеве, украинский бюджет наполовину обеспечивается западными финансовыми вливаниями, и в перспективе по мере дальнейшего разрушения украинской экономики при отсутствии у Киева желания умерить свои аппетиты, эта доля будет только увеличиваться. Военные поставки же целиком и полностью — западные. Нетрудно догадаться, что верный способ закончить конфликт на Украине — перестать её спонсировать. Но в таком случае придётся признать победу РФ и законность её претензий относительно собственной безопасности. А чтобы этого избежать, как известно, коллективному Западу никаких денег не жалко. Не свои же собственные расходуют, в конце концов, а народные — чего их жалеть.