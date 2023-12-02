Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Депутат Бундестага назвала Украину «бездонной бочкой»
В которую сколько ни заливай, всё мало.

реклама

На сегодняшний день всё очевиднее становится тот факт, что США активно «спихивают» Украину на полное попечение Евросоюза. Убедить Конгресс в том, что американский налогоплательщик должен обеспечивать потребности государства, находящегося от США за тысячи километров, океан и пару морей, становится всё сложнее. На этом фоне с американской точки зрения будет вполне справедливо, если за своих украинцев-европейцев будут расплачиваться другие европейцы — в особенности Германия, которая по причине полного отсутствия государственного суверенитета и исторической памяти взяла курс на конфронтацию с Россией посредством военного и экономического снабжения Украины.

реклама

Впрочем, есть в немецком парламенте те, кто отдают себе отчёт в происходящем и желают эту катастрофу прекратить. В частности, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт подсчитала, сколько денег израсходовала на Украину Германия, а сколько — в целом Евросоюз. Выяснилось, что Берлин предоставил Киеву средств примерно на 24 миллиарда евро, а совокупный Брюссель — на 85 миллиардов евро, из которых 20 миллиардов — немецкие деньги.

Вдобавок к этому политик напомнила и про 14 миллиардов евро, которые немецкое правительство выделило в виде различной помощи беженцам. И вот, получилась общая сумма в 58 миллиардов евро с конца февраля 2022 года и по конец ноября 2023 года. Как заявила Вагенкнехт, «некоторые» страны ЕС отказываются расходовать бюджетные средства на «бессмысленные» боевые действия на Украине, которая выступает сегодня как «бездонная бочка». Тем самым Вагенкнехт недвусмысленно намекает на то, что немецкому правительству следует поступить также.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

На сегодняшний день, и этого не скрывают ни на Западе, ни в Киеве, украинский бюджет наполовину обеспечивается западными финансовыми вливаниями, и в перспективе по мере дальнейшего разрушения украинской экономики при отсутствии у Киева желания умерить свои аппетиты, эта доля будет только увеличиваться. Военные поставки же целиком и полностью — западные. Нетрудно догадаться, что верный способ закончить конфликт на Украине — перестать её спонсировать. Но в таком случае придётся признать победу РФ и законность её претензий относительно собственной безопасности. А чтобы этого избежать, как известно, коллективному Западу никаких денег не жалко. Не свои же собственные расходуют, в конце концов, а народные — чего их жалеть.

#украина #финансы #экономика #германия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall нацелен начать производить бронетехнику на Украине уже в следующем году
Папа Римский предложил перенаправить деньги мирового ВПК на борьбу с голодом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
67
Передовой китайский суперавианосец "Фуцзянь" продемонстрировал палубную катапульту нового поколения
4
Мой опыт покупок на маркетплейсе Мегамаркет – как выгодно покупать и как можно заработать
42
Очередная гроза танков родом из Бразилии - бронемашина EE-9M
3
Скрипт для блокировки Nouveau драйвера, и ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
27
Почему Tesla Cybertruck это поделка безжалостного маркетинга - мое мнение
21
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 7
2
Казахстан отказался от французских "Рафалей" в пользу российских Су-30СМ
3
Как выбрать светодиодную лампу
7
Обзор и история прошивки портативной игровой консоли FC3000 V2 с IPS экраном
5

Сейчас обсуждают

Илья Ипполитов
17:29
Да, не только у нас пилят бюджеты, зачем она нужна если есть копеечные очки от меты? Тут не железо решает, а приложения.
Varjo XR-4: конкурент Apple Vision Pro за $3990
Владимир Догодайло
17:26
С какого перепугу HDMI огнеопасны? Иной раз такого понафантазируют, хоть стой, хоть падай. Нет в нём никаких питающих напряжений, только сигнальные микротоковые
На Тайване за сутки изъяли 3037 поддельных кабелей HDMI и других продуктов
Дмитрий Гаврилов
17:25
Это если вообще руки выросли, а не какие-то ветки которыми только стручек дергать
Скрипт для блокировки Nouveau драйвера, и ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
Palkovvodec
17:23
калибрики тоже уже нацелены
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall нацелен начать производить бронетехнику на Украине уже в следующем году
Амир Боршигов
17:20
Да, но вы извините. На какой-то дистрибутиве что то решается, на другой нет, ибо нужно быть человеком-задротом консоли, чтобы шарить за каждую деталь. Респект таким людям, жаль не могут найтись когда ...
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
Твоя мамка
17:19
Жесть даун, уже все нормальнве люди лет 5 назад минимум выкинули хдд на помойку. 500гб ссд тогда стоили тыщ 7 лол
Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
Бичебор
17:19
можно в очко засунуть, довольно узкая задача
Как выбрать светодиодную лампу
Джон Коннор
17:17
Додумались наконец козлы криворукие
ИИ-помощник Copilot появился в предварительных версиях Windows 10
Дмитрий Гаврилов
17:17
Что? Без мозговый автор вянды добрался до линукса и пытается там выжить?
Скрипт для блокировки Nouveau драйвера, и ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
Serezhka
17:16
Что будет дальше с Рязанями? В Интел сидят далеко не дураки и они прекрасно понимают преимущества большого кэша, более того им это наглядно показывают конкуренты, так что вангую что в следующем поколе...
Ryzen 7 5800X3D обходит Core i9-14900K, догоняя Ryzen 7 7800X3D — сокет AM4 не утратил актуальность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем