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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall нацелен начать производить бронетехнику на Украине уже в следующем году
Фантазёры.

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Если погнать от себя крамольные мысли о том, что в «цивилизованном» мире воруют и «распиливают» похлеще, чем в «Орде», и именно этой целью продиктовано возведение немецким оборонным концерном Rheinmetall предприятия на Украине, где, как известно, нет ни одного безопасного квадратного сантиметра территории, куда бы не могло прилететь российское средство поражения, то логика руководства данного концерна перестаёт поддаваться объяснению. Тем не менее, сегодня руководитель Rheinmetall Армин Паппергер в интервью немецкому изданию WirtschaftsWoche заявил, что его предприятие собирается начать выпускать бронетехнику на Украине уже в следующем году.

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Речь на данном этапе идёт о бронетранспортёрах Fuchs и боевых машин пехоты Lynx. Первые, если всё пойдёт по плану, и контракт с правительством Украины будет заключён, могут начать сходить с конвейера примерно через 6—7 месяцев, а вторые — через 12—13 месяцев. Мы сейчас не будем упрекать господина Паппергера в необоснованном оптимизме касательно будущего Украины через 13 месяцев, но сам факт остаётся: Rheinmetall всерьёз полагает, что ВС РФ позволят ему выпускать бронетехнику на территории Украины.

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Разговоры о переносе европейской военной промышленности на Украину ведутся уже не первый год. Связано это, естественно, с тем фактом, что непосредственно в Европе выпускать бронетехнику сегодня сродни отливанию бронетехники из золота — такая теперь стоимость энергии и исходных материалов. С чего те же немецкие военные промышленники решили, что на Украине, особенно на фоне утраты половины энергомощностей в результате прошлогодних российских ракетных ударов, с этим дела обстоят лучше, большой вопрос. Это, конечно, если продолжать гнать от себя крамольную, но единственную логичную в данной ситуации мысль, изложенную нами в первом абзаце.

#украина #германия #промышленность #rheinmetall
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