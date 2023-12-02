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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Эрдоган обвинил Израиль в совершении «государственного терроризма» в секторе Газа
А ХАМАС террористами признавать не собирается.

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Воображающий себя лидером и чуть ли не защитником исламского мира, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно сотрясает воздух на тему конфликта Израиля и ХАМАС, крайне однобоко характеризуя происходящие там события. Во всех своих выступлениях Эрдоган во всём безусловно винит Израиль, а методы, которыми Иерусалим проводит военную операцию в секторе Газа, регулярно называет «террористическими».

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Не стал исключением и сегодняшний комментарий турецкого лидера, который подверг Израиль критике за возобновление боевых действий в секторе Газа после перемирия и обмена заложниками. Эрдоган охарактеризовал действия Израиля как «масштабный террористический акт, государственный терроризм» и в очередной раз призвал реализовать заложенные ещё десятилетия назад в резолюции Совбеза ООН принцип двух государств — Израиля и Палестины.

В представлении Эрдогана, поставленная израильским руководством цель уничтожения ХАМАС не является реалистичной (почему — турецкий лидер пояснять не стал), и поэтому призвал Иерусалим отказаться от данной задачи.

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Ключевая проблема заключается в том, что радикальное движение ХАМАС оперирует в густонаселённом секторе Газа, жителям которого некуда бежать по причине того, что их никто нигде, что совершенно справедливо, не ждёт, и решить для себя эту проблему Израиль может только методом тотального уничтожения всего, что находится в зоне конфликта. За этот подход Израиль уже осудили все имеющие в этом мире значение государства, ну кроме разве что США. Почему Вашингтон горой стоит за Израиль, понять несложно: достаточно взглянуть на этнический состав американских элит, в том числе непосредственно находящихся сейчас во власти.

#израиль #палестина #хамас
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