Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Папа Римский предложил перенаправить деньги мирового ВПК на борьбу с голодом
А ещё давайте отменим всё плохое и законодательно утвердим всё хорошее!

реклама

Быть мечтателем, особенно в наше время глобальной смены миропорядка, конечно, хорошо, но только если тебе до двадцати, в тебе играет юношеский максимализм и хочется бороться за всё хорошее против всего плохого. С возрастом строить свои мысли в таком ключе становится всё сложнее, но, как оказывается, не всем. Сегодня Папа Римский Франциск предложил миру перенаправить нацеленные на военную промышленность расходы в пользу создания международного фонда борьбы с голодом в мире.

реклама

Поскольку понтифик из-за болезни не мог лично присутствовать в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, главу Святого престола представлял госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, зачитавший обращение Папы Римского. В этом обращении содержится чуть ли не крик души понтифика, сокрушающегося о том, что человечество тратит безумное количество энергии и средств в конфликтах, которые якобы не решают проблемы, а только их увеличивают, вместо того чтобы решать действительно насущные проблемы вроде голода и изменения климата.

В обращении Папы Римского невольно прослеживаются нотки коммунизма — от каждого по способностям, каждому по потребностям. Ведь, по сути, понтифик предлагает богатым и мощным государствам взять на своё содержание бедные и слабые. Почему так должна работать мировая система, глава Святого престола не поясняет. В первую очередь необходимо разобраться, почему бедные страны — бедные, и почему за десятилетия «независимости» они, за редчайшими исключениями, не смогли добиться даже того, чтобы прокормить самих себя.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Что же до идеалистического представления понтифика о мире, то, к великому сожалению, именно в вооружённых конфликтах решаются все те вопросы, которые по тем или иным причинам не удалось решить с помощью дипломатии. Дипломат вообще может работать только в том случае, если у него за спиной находится человек с оружием. Так было, есть, и так, к сожалению, будет и впредь, поэтому обращение главы католической церкви — не более чем сотрясение воздуха.

#экономика #промышленность #ватикан
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Избранное правительство Аргентины уже открыто говорит об отказе от вступления в БРИКС
Глава Еврокомиссии признала, что для ВСУ сложилась «непростая» ситуация
Украина получит от Всемирного банка кредит на $1,2 млрд под гарантии Японии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
66
Передовой китайский суперавианосец "Фуцзянь" продемонстрировал палубную катапульту нового поколения
4
Мой опыт покупок на маркетплейсе Мегамаркет – как выгодно покупать и как можно заработать
41
Очередная гроза танков родом из Бразилии - бронемашина EE-9M
3
Скрипт для блокировки Nouveau драйвера, и ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
25
Почему Tesla Cybertruck это поделка безжалостного маркетинга - мое мнение
17
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 7
2
Казахстан отказался от французских "Рафалей" в пользу российских Су-30СМ
3
Обзор и история прошивки портативной игровой консоли FC3000 V2 с IPS экраном
5
Как выбрать светодиодную лампу
5

Сейчас обсуждают

Бичебор
16:06
Важно чтобы пистолет влазил в трусы, у военных бывают разные пикантные ситуации.
Немецкий пистолет HK USP как символ высокого качества и надежности
Alina Semenova
15:57
Директора масдая давно пора на мороз с его потугами. В мире полно прекрасных и честных специалистов
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
Beetlejuice
15:52
Лицемер
Папа Римский предложил перенаправить деньги мирового ВПК на борьбу с голодом
Александр Пурвин
15:50
Купи лада гранда и эл энергия бесплатно!
В Германии введут ограничение на подачу электричества с Нового года
UglyGuy
15:49
"Скорострельность обычно составляет примерно 600-700 выстрелов в минуту в режиме полуавтоматической стрельбы" Это пистолет или суперпулемет?)))
Немецкий пистолет HK USP как символ высокого качества и надежности
Циклон-Б
15:34
согласен, в постснг институт семьи крепко проёбан, везде шалашовки одни, которые сеют одиночество, предательство и блядство, страны чувствуют себя несчастливо, падает трудоспособность, тяга к жизни и ...
Bloomberg: Европа намерена залатать дыру в бюджете Украины деньгами РФ из замороженных $200 млрд
glavhyilo
15:28
зеля за каждого убитого всушника деньги от запада получает,они ему платят за это.Если щас украину всю не взять,зеля всех на убой отправит.
Bloomberg: На Украине ухудшается ситуация с кадрами в Вооружённых Силах
glavhyilo
15:20
переговоров не будет,херш заблуждается,а вот колево европы всей грядёт.
Сеймур Херш считает, что между Россией и Украиной уже идут мирные переговоры
kitava
15:18
Бред какой-то. Зачем это России. США не выполняет никакие договоры. Разве что Залужного слить.
Сеймур Херш считает, что между Россией и Украиной уже идут мирные переговоры
pavka_k
15:08
Смотрите на здоровье, но зачем все это дело хранить у себя на HDD? Я понимаю личные фото и видео хранить. А фильмы набрал в поиске и посмотрел, делов то.
Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем