А ещё давайте отменим всё плохое и законодательно утвердим всё хорошее!

Быть мечтателем, особенно в наше время глобальной смены миропорядка, конечно, хорошо, но только если тебе до двадцати, в тебе играет юношеский максимализм и хочется бороться за всё хорошее против всего плохого. С возрастом строить свои мысли в таком ключе становится всё сложнее, но, как оказывается, не всем. Сегодня Папа Римский Франциск предложил миру перенаправить нацеленные на военную промышленность расходы в пользу создания международного фонда борьбы с голодом в мире.

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Поскольку понтифик из-за болезни не мог лично присутствовать в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, главу Святого престола представлял госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, зачитавший обращение Папы Римского. В этом обращении содержится чуть ли не крик души понтифика, сокрушающегося о том, что человечество тратит безумное количество энергии и средств в конфликтах, которые якобы не решают проблемы, а только их увеличивают, вместо того чтобы решать действительно насущные проблемы вроде голода и изменения климата.

В обращении Папы Римского невольно прослеживаются нотки коммунизма — от каждого по способностям, каждому по потребностям. Ведь, по сути, понтифик предлагает богатым и мощным государствам взять на своё содержание бедные и слабые. Почему так должна работать мировая система, глава Святого престола не поясняет. В первую очередь необходимо разобраться, почему бедные страны — бедные, и почему за десятилетия «независимости» они, за редчайшими исключениями, не смогли добиться даже того, чтобы прокормить самих себя.

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Что же до идеалистического представления понтифика о мире, то, к великому сожалению, именно в вооружённых конфликтах решаются все те вопросы, которые по тем или иным причинам не удалось решить с помощью дипломатии. Дипломат вообще может работать только в том случае, если у него за спиной находится человек с оружием. Так было, есть, и так, к сожалению, будет и впредь, поэтому обращение главы католической церкви — не более чем сотрясение воздуха.