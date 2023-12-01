Свежо предание, да верится с трудом. Хотя Херш слишком авторитетен, чтобы «вбрасывать» откровенную дезу.

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, который ранее выступил с разгромным расследованием подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», сегодня опубликовал материал, который, скорее всего, будут смаковать все, кто пристально следят за конфликтом на Украине.

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Итак, по словам Херша, которые он подкрепляет якобы ссылкой на свои источники в администрации США, Россия и Украина ведут тайные мирные переговоры по линии командующих войсками. Со стороны РФ это начальник Генерального штаба и командующий объединённой группировкой войск в зоне проведения СВО генерал армии Валерий Герасимов, со стороны Украины — главнокомандующий вооружёнными силами Украины генерал Валерий Залужный.

Как поясняет Херш, инициатива о начале переговоров шла именно от этих двух военачальников, однако главкома ВСУ Залужного к этому решению явно подталкивали некие «ключевые фигуры» из американского истеблишмента.

О деталях переговоров пока мало что известно: Херш сообщает о том, что Москва ставит перед Киевом условие признания изменившихся территориальных реалий, но при этом якобы допускает вступление Украины в НАТО своей оставшейся территорией при условии запрета на размещение натовских войск и ударных средств.

На данном этапе, учитывая, что ВС РФ имеют явное преимущество в данном конфликте, подобная публикация выглядит больше как попытка как-то раскачать нескрываемый конфликт в украинском руководстве между Офисом президента и Залужным. Ведь ясно, что на членство Украины в НАТО в каком угодно виде Москва не готова и не для того наращивает военный потенциал.

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Ни Москва, ни Киев публикацию Херша пока не прокомментировали.