Тут, скорее, даже наоборот: перечень целей нужно расширять.

Ещё в момент объявления о начале специальной военной операции на Украине президентом России были озвучены основные задачи: разоружение ВСУ и разгон одиозной поглотившей украинское общество идеологии. Обе эти задачи активно выполняются, причём выполнение второй задачи во многом тесно связано с первой. На сегодняшний день каких-либо причин для пересмотра целей СВО в России не видят, и об этом сегодня заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в рамках саммита глав МИД стран-членов ОБСЕ.

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По словам Лаврова, Россия пытается вернуть «этих людей» (имеется в виду украинское руководство) к выполнению Конституции Украины. Как дополнительно отметил глава МИД России, западной прессе необходимо наконец-то «поднять какой-то шум» по поводу неисполнения киевскими властями своего же собственного основного закона, который «нарушается, просто растоптан уже многократно».

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На сегодняшний день вся пусть и стремительно улетучивающаяся на фоне реалий на поле боя, но всё же уверенность Украины в своих силах базируется исключительно на готовности коллективного Запада продолжать оказывать Киеву безмерную финансовую и военную поддержку. Как только данная переменная из уравнения украинской задачи будет убрана, процесс неизбежно пойдёт в нужное русло.