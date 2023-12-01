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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что большинство украинцев против проведения выборов в данный период
Удобно. А большинство украинцев в курсе?

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Глядя на недоговороспособность киевских властей и их неискоренимое желание жить в иллюзорном мирке, в котором всё хорошо, прекрасная маркиза, западные спонсоры Украины уже с нескрываемой настойчивостью продавливают идею проведения в стране полноценных президентских выборов. Расчёт западных столиц прост и понятен: к власти на Украине должны прийти новые, более сговорчивые и трезво мыслящие лица, которые заключат договорённости с Москвой, тем самым позволив коллективному Западу сохранить лицо на фоне прекрасно всем понятного вектора движения данного конфликта и столь же понятного его финала.

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Тем не менее, в Киеве этой идее изо всех сил сопротивляются, придумывая всё новые причины не проводить никаких выборов. Если раньше украинские власти говорили, что проведение выборов в текущих условиях попросту невозможно, поскольку значительная часть населения Украины сейчас находится за её пределами, то теперь риторика сменилась, и, оказывается, это сами украинцы против проведения выборов в столь опасный период истории государства.

Серьёзно: именно такую версию «выдал» президент Украины Владимир Зеленский, беседуя с журналистом Associated Press. По словам Зеленского, он был готов провести выборы, но вот «большинство украинцев» не готовы, поскольку проведение голосования во время «окружающих их» боевых действий было бы «опасным и бессмысленным».

Как справедливо отмечает Associated Press, украинское руководство предлагает своему населению бесконечную войну. Журналист издания поинтересовался у Зеленского, как он намерен справляться со статусом «лидера страны во время войны». На этот счёт у Зеленского был подготовлен потрясающий ответ: он, видите ли, не представляет себе, как он может покинуть свой пост в данных условиях — «это было бы несправедливо, неправильно и, однозначно, демотивировало бы».

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Почему это несправедливо, неправильно и в отношении чего бы это демотивировало, непонятно. Равно как непонятно и то, о каком-таком «большинстве украинцев», не желающих проведения выборов, рассуждает Зеленский. Как мы уже неоднократно отмечали, киевской власти удобно жить в вымышленном мире. И это чудовищная трагедия для Украины как для государства.

#украина #психиатрия
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