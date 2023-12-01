Популяция краснокнижных «кошек» на Украине продолжает сокращаться.

Миф о том, что немецкий танк Leopard 2 это очередное супероружие, которое само по себе выиграет для ВСУ данный конфликт, был развеян в первый же день «контрнаступления» в начале июня этого года, когда по всей Сети во всех её уголках разлетелись кадры подбитых «Леопардов» и огромного количества другой переданной Западом Украине военной техники. С тех пор остатки немецких танков ВСУ берегут, используя их только на наиболее тяжёлых направлениях линии боевого соприкосновения.

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Сегодня, например, в Сеть попали кадры поражения FPV-дроном танка Leopard 2A4, переброшенного с Запорожского направления не то под Купянск, не то под Авдеевку — в этом плане показания военкоров разнятся. В чём расхождений нет, так это в том, что FPV-дрон поразил цель.

Судя по кадрам, танк уже был по неизвестным причинам брошен экипажем, и FPV-дрон лишь осуществил его добивание. Опять же, учитывая специфику работы конкретно данных средств поражения, кадров с последствиями попадания по танку нет. Имеется лишь кадр «за секунду до...».

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На сегодняшний день мифы развеяны не только в отношении Leopard 2, но и в отношении британских Challenger 2. На очереди M1 Abrams, которые, согласно имеющимся данным, уже засветились неподалёку от линии боевого соприкосновения. Всего США передали Киеву 31 единицу M1 Abrams, что, конечно, учитывая масштаб текущего конфликта и протяжённость линии боевого соприкосновения, ни о чём.