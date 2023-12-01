Самая закредитованная экономика мира даёт какие-то гарантии. Круговая порука какая-то.

Сегодня украинская экономика стремительно становится одной из самых закредитованных на планете. Причина такого развития событий проста: потребности и расходы циклопические, возможности и доходы — микроскопические. Как итог, и этого никто уже не скрывает ни в Киеве, ни в финансирующих его западных странах, сегодня половина государственного бюджета Украины — это иностранные заимствования. Ситуация с течением времени будет только ухудшаться, и доля заимствований в структуре «доходов» бюджета будет только увеличиваться.

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Поскольку кредиторы примерно осознают, что платёжеспособность Украины находится на отрицательном уровне, то такие международные финансовые организации, как, например, Всемирный банк, отказываются давать Киеву кредиты просто так. Как итог, сегодня заручиться за Украину пришлось Японии — и вовсе самой закредитованной стране на свете, имеющей соотношение госдолга к ВВП в 264 % по статистике за 2022 год.

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Гарантии Японии имеют для Всемирного банка хоть какое-то значение только по той простой причине, что несмотря на чудовищное соотношение госдолга к ВВП Токио всё-таки расплачивается по обязательствам. А вот как расплачиваться будет Киев за выдачу в виде кредита $1,2 миллиарда на поддержку двадцати девяти программ помощи для наиболее незащищённых слоёв населения Украины, большая загадка.