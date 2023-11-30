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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Forbes: Россия производит 300 тысяч FPV-дронов в месяц, или в 6 раз больше, чем Украина
Как бы внезапно не оказалось, что на самом деле в 60 раз больше.

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Боевые действия на Украине уже вошли в учебники по военному делу и продолжат туда входить вплоть до самого окончания конфликта. Слишком уж много новшеств было применено в рамках данного прокси-противостояния объединённого Запада с Россией. В частности, именно в этом конфликте стали массово применяться беспилотные летательные аппараты самых разных размеров и предназначений, и именно в данном конфликте стало очевидно, что крупные ударные БПЛА в реалиях настоящих боевых действий против регулярной армии первого класса абсолютно бесполезны по причине их массового перехвата системами противовоздушной обороны.

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Сейчас наиболее эффективным средством поражения целей считаются дешёвые FPV-дроны, снаряжаемые фугасными снарядами или зарядами взрывчатки. И вот, издание Forbes со ссылкой на украинских специалистов заявило, что Россия сегодня производит в шесть раз больше FPV-дронов, чем Украина.

Согласно комментарию основателя украинской компании DroneSpace Максима Шеремета, украинские производители выпускают порядка пятидесяти тысяч FPV-дронов в месяц, тогда как российские — порядка трёхсот тысяч.

Проще говоря, потребность ВСУ в FPV-дронах исчисляется сотнями тысяч единиц, ведь необходимо понимать, что не все дроны достигают целей в условиях массового радиоэлектронного подавления со стороны ВС РФ, плюс не на любую цель достаточно одного применения FPV-дрона.

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Согласно комментарию украинских специалистов по беспилотникам, сейчас на Украине действуют примерно двести предприятий, производящих различные дроны. Собственно, это и объясняет, куда и почему постоянно прилетают «Герани». Ведь необходимо понимать, что военные производства на Украине максимально тщательно маскируются, и никто не ставит завод в чистом поле с табличкой «Здесь собирают дроны, высылайте "Герань"».

#промышленность #беспилотники #fpv-дроны
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