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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кадры с танками Leopard 2, облепленными динамической защитой «Контакт-1», появились в Сети
Далеко не первые подобные кадры.

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Как вы все хорошо знаете, страны коллективного Запада предоставили Украине с целью сопротивления ею российской специальной военной операции беспрецедентное количество вооружений из длиннющего перечня. Есть в этом перечне и немецкие танки Leopard 2, которые, впрочем, были предоставлены Киеву без элементарных средств защиты. Под такими средствами защиты подразумевается хотя бы динамическая броня, спасающая наиболее уязвимые части танка от разрушения кумулятивными снарядами.

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Как следствие, ВСУ приходится «колхозить» и прикреплять на «Леопарды» ещё оставшуюся на складах советскую систему динамической защиты «Контакт-1». Кадры с танками Leopard 2 с установленными «кубиками» появляются в Сети регулярно, и сегодня очередной такой случай.

На каком конкретно участке линии боевого соприкосновения зафиксированы эти кадры, неизвестно, но сам факт имеет место. В целом без динамической защиты сегодня в бой не должен отправляться ни один танк, и удивительно, почему Германия отправила Киеву свои танки без первостепенных средств защиты.

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«Контакт-1» разработан в начале 1980-х и на сегодняшний день является морально устаревшим. В России сегодня на современной технике применяется глубоко модернизированный и усовершенствованный вариант «Контакта» под названием «Реликт».

#танки #leopard 2
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