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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ФАС признала «Мегафон» нарушителем антимонопольного законодательства
Тарифы на услуги связи повышены, а реальных на то оснований — нет.

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После обрушения на Россию беспрецедентных по своему масштабу незаконных санкций (рестрикций) коллективного Запада операторы сотовой связи словно с цепи сорвались и начали оправдывать этим обстоятельством чуть ли не всё на свете: повышение тарифов, введение платной функции раздачи трафика, являющейся, по сути, повторной оплатой уже оплаченных услуг, навязывание ненужных абоненту функций, и многое другое. К счастью, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оперативно реагирует на жалобы граждан в отношении операторов сотовой связи, и вот, сегодня под раздачу попал «Мегафон».

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Как гласит пресс-релиз ФАС, компания «Мегафон» повысила для более чем 8,2 миллионов абонентов тарифы в среднем на 10,24 %, не представив антимонопольной службе при этом достаточных оснований для данного действия.

Как итог, Служба признала «Мегафон» нарушителем антимонопольного законодательства, и оператор пообещал снизить безосновательно взвинченные тарифы до 15 февраля следующего года. Соответствующие изменения, добавила ФАС, уже внесены в нормативные акты «Мегафона». Без штрафа «Мегафон», впрочем, не обойдётся: его размер будет определён по итогам административного расследования антимонопольной службы.

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Объективная действительность, которую должны наконец-то осознать все операторы, заключается в том, что абонента совершенно не волнуют проблемы поставщика услуг: где хотите, там и доставайте оборудование для расширения и модернизации сетей. Производите сами, завозите через параллельный импорт, призывайте из небытия с помощью заклинаний; это не проблемы абонента, и перекладывать на него свои издержки нельзя.

#мобильная связь #сотовая связь
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