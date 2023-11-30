Могли бы — передали бы хоть 100 миллионов. Но их нет. Физически нет. И не будет.

Как мы уже неоднократно отмечали, военная промышленность в странах коллективного Запада последние 30—50 лет усиленно сокращалась на фоне веры в то, что такой объём оружия и боеприпасов не потребуется ввиду низкой интенсивности будущих конфликтов. Эта иллюзия привела к тому, что сегодня США и их «союзники» по НАТО выгребли из арсеналов всё, что хорошо и плохо лежало, отправили на Украину, и этого всё равно не хватило даже для достижения ВСУ первой линии российской обороны, в результате чего «контрнаступ» превратился в реальное контрнаступление, только в другую сторону.

реклама

Быстро военные производства, понятное дело, не раскочегариваются (даже России, где военные заводы по своему дизайну и структуре допускают резкое масштабирование производства, на это потребовался целый год): во-первых, для этого необходимо найти деньги на их строительство, во-вторых, откуда-то взять и обучить специалистов на фоне как минимум 30 лет утраты компетенций, каким-то образом получать дешёвые ресурсы для производства, чтобы конечная продукция не была «золотой», ну и, наконец, делать это в циклопических количествах. Всё это, естественно, не невозможно, но крайне затруднительно. Кроме того, очень сложно взять и убедить инвесторов в том, что им нужно вкладываться в военную промышленность ради конфликта, который не сегодня-завтра может закончиться, и тогда их продукция перестанет быть необходима, а вложения просто-напросто прогорят.

Как итог всего вышеперечисленного, Евросоюз, обещавший Украине один миллион артиллерийских снарядов, которого и так безумно мало в реалиях данного вооружённого конфликта, на сегодняшний день смог предоставить Киеву лишь треть от этого количества — 300 тысяч снарядов. На данное обстоятельство посетовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Решить данную «проблему», полагает Кулеба, можно, создав единый общеевропейский военно-промышленный комплекс. Как это будет выглядеть в условиях того, что мы описали выше, впрочем, большая загадка. Бытует мнение, что чудовищные проблемы с осознанием реальности, сопоставлением целей и средств в странах коллективного Запада вызвано тем, что к власти в них приходят люди бесконечно далёкие от материального мира: доктора философии, доктора политологии — всё это, по сути, люди без образования и без опыта реальной экономической деятельности. Поэтому им и кажется, что достаточно просто накопить денег, и все проблемы, как в компьютерной игре, сразу решатся.