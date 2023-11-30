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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава британского МИД призвал НАТО обеспечивать Украину вооружениями ещё как минимум два года
Денежки и ресурсы для этого маємо?

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В странах коллективного Запада была взращена целая плеяда политиков, представление которых об экономике и промышленности будто бы взято из компьютерных игр, в которых можно взять, ввести чит-код на деньги, а затем потратить их на строительство военных заводов одним рабочим в течение 50 секунд, после чего начать выпускать военную технику с частотой в 2 танка в минуту. Честное слово, именно такое мнение возникает, глядя на постоянные заявления западных функционеров о том, что Североатлантическому альянсу, который и так уже отдал Киеву всё, что мог, необходимо сделать всё возможное, чтобы не позволить «Путину победить».

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И вот, к любителям сотрясать воздух без каких бы то ни было на то оснований присоединился недавно назначенный новый глава МИД Британии Дэвид Кэмерон. По мнению Кэмерона, оборонные компании стран НАТО должны увеличить масштабы производства до такой степени, чтобы ещё на протяжении как минимум двух лет обеспечивать потребности Украины.

Согласно заявлению Кэмерона, страны НАТО должны сделать «всё возможное» и направить все свои экономические мощности на то, чтобы увеличить военное производство, дабы позволить Киеву «продержаться» дольше, чем Россия.

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Весьма интересные заявления от британского неоконсерватора, ведь из них следует, что Россия, вопреки совершенно топорной пропаганде, в плане военной промышленности превосходит весь Североатлантический альянс вместе взятый, и будет делать это и впредь. Впрочем, удивительного в этом нет: страны Запада свято верили в то, что вооружённые конфликты всегда будут происходить на территориях третьих стран и отличаться низкой степенью интенсивности и, как следствие, низкими темпами расхода техники и боеприпасов. Конфликт на Украине же является самым масштабным и интенсивным в Европе со времён окончания Второй мировой войны: с чудовищным расходом боеприпасов и военной техники. И перестроиться под данную реальность странам НАТО, учитывая их пребывание в рецессии, а в перспективе — в кризисе на фоне отказа от доступных энергоресурсов, будет если не невозможно, то крайне дорого и проблематично. И вряд ли привыкший к лёгкой и безоблачной жизни европеец к этому готов и морально, и финансово.

#нато #промышленность #британия
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