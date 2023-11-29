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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин отметил непрофессионализм и отсутствие суверенитета в немецком руководстве
Поимённо называть их Путин не стал, но эти личности всем прекрасно известны.

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Когда Россия на протяжении десятилетий выстраивала взаимовыгодные отношения с Германией, хотя после всего, что это государство натворило в период Второй мировой войны, могла больше никогда не дать немецкому государству подняться, было практически невозможно себе представить, что итогом всего этого кропотливого труда станет тот факт, что Берлин сегодня является второй по объёму переданной Киеву военной и финансовой помощи западной столицей.

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Как будто этого мало, Германия ещё и полностью присоединилась к незаконным антироссийским санкциям и в добровольно-принудительном порядке отказалась от российских энергоносителей, наивно полагая, что таким образом нанесёт больше ущерба именно Москве, а не самой себе. По прошествии времени стало понятно, что немецкое руководство допустило немыслимых масштабов стратегическую ошибку, и вряд ли отношения Германии с Россией теперь когда-нибудь будут прежними.

И вот, сегодня президент Владимир Путин, комментируя в рамках III Конгресса молодых учёных вопрос об отказе Европы, а в основном именно Германии, от российских энергоносителей, справедливо подметил отсутствие суверенитета и крайне невысокий уровень подготовки нынешнего немецкого политического руководства. По словам Путина, именно по этим причинам Германия сегодня терпит «выпады» от своих «союзников», под которыми президент России подразумевает Соединённые Штаты, из политических соображений перекрывающие Германии доступ к российским энергоносителям.

Глава российского государства не стал поимённо называть немецких политиков, которых он считает слабо подготовленными к такой деятельности, но эти личности всем прекрасно известны и без уточнений со стороны Путина: это и непосредственно канцлер ФРГ, и глава МИД, и министр экономики, и целая плеяда других горе-политиков, работающих не по специальности.

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Следует отметить, что Путин практически никогда не даёт оценку личным и профессиональным качествам зарубежных политиков, но в случае с Германией, учитывая циклопический труд, который сам Путин приложил для улучшения отношений с Берлином, и который теперь усилиями этих «специалистов» пошёл прахом, сдерживаться уже, по всей видимости, невозможно.

#экономика #германия #евросоюз #энергетика
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