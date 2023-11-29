Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин: Россия быстро слезает с западной технологической «иглы»
А, да?

реклама

Когда США и их сателлиты в Европе и Японии проектировали и присоединялись к незаконным антироссийским рестрикциям (санкциям), расчёт был на несоответствующее действительности представление о мире, что Запад по-прежнему остаётся его центром технологического развития. В своём анализе западные страны отстали примерно лет на 30—50: современный мир сильно изменился, и если в 1970-е кроме Запада и СССР/России, пожалуй, действительно не было реальных центров силы, то сегодня ещё есть Китай, Индия, Турция, Бразилия и даже целый ряд африканских государств.

реклама

Кроме того, в России последние десять лет активно проводилось пресловутое импортозамещение, которому был придан колоссальный импульс ускорения в 2022 году после оказания на неё беспрецедентного санкционного давления. Ниши, которые занимались западными производителями, замещаются производителями отечественными и азиатскими, и в целом уже всё больше даже американских и европейских аналитиков приходят к выводу, что санкции не оказали на Россию желаемого воздействия.

И вот, сегодня президент России Владимир Путин, выступая на III Конгрессе молодых учёных, заявил, что западные так называемые партнёры полагали, что полностью подсадили Россию на свою технологическую «иглу», и что избавиться от этой пагубной зависимости Москва никогда не сможет. Реальность же показала, что трудом учёных и инженеров при условии освободившегося рынка избавление от технологической зависимости от Запада стало не просто возможным, а происходящим с большой скоростью.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

На самом деле, пока о слезании с западной технологической «иглы» говорить, безусловно, крайне преждевременно. Во-первых, всё импортозамещение в массе своей осуществляется при помощи западных, японских, в крайнем случае турецких и китайских станков — средств производства. Именно эту отрасль нужно поднимать в первую очередь. Во-вторых, пока что в стране отсутствуют видимые обывателю примеры этого самого технологического импортозамещения: автомобили были европейскими, становятся китайскими, бытовая техника как была китайской, так и осталась. Да, безусловно, собственное авиастроение, судостроение и машиностроение, в том числе энергетическое — это важно, и в стране действительно строится огромное количество новых промышленных предприятий, но убедить население в том, что государство всё, что ему необходимо, производит самостоятельно, крайне затруднительно до тех пор, пока импортозамещение не опустится до потребительского уровня.

#экономика #промышленность #импортозамещение
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Иран закупит у России вертолёты Ми-28 и истребители Су-35
Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии вопросы вступления Украины в ЕС
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
60
Китай первый в мире применил на своей субмарине Type 039C новую стелс-технологию — наклонный парус
+
"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
2
Япония движется в авангарде полупроводниковых технологий — Токио нацелен преодолеть рубеж в 1 нм
11
О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
4
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
22
Список устройств Samsung, поддерживающих и не поддерживающих новый Android 14
+
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
41
Танк Боба Семпла – один из худших танков за всю историю мирового танкостроения
2
Половина опрошенных считают, что могли бы посадить пассажирский самолет, но это не так
10

Сейчас обсуждают

Родион Вестов
21:27
100 лярдов для России это, как 400-500 лярдов для запада. Если ППС учитывать). А то сейчас начнут тут мерить в абсолютных цифрах).
Боец ВСУ пожаловался на ВС РФ, мешающих спать песней Газманова "Вперед, Россия"
Родион Вестов
21:25
Автор мог ошибиться, а вот редактор тут есть или только числиться?)
Боец ВСУ пожаловался на ВС РФ, мешающих спать песней Газманова "Вперед, Россия"
Тамерлан Тимуридов
21:25
Ты в курсе, что региональными ценами занимается не Steam, а разработчики или издатель? Блокировкой регионов для совершения покупок тоже занимается не Стим. Статистику тоже читать надо уметь: ты заме...
Гендиректор Valve вынужден лично дать показания по антимонопольному иску в отношении Steam
Алексей Носков
21:24
Дядя, ты дебил? Прими таблетки.
Российские власти потратят 67 000 000 000 р на планшеты для учителей, медиков и пожарных
Сергей Лутыка
21:22
Тоже 3060 с 12Гб. Отхватил по случаю за 300$. Т.к. играю я не сильно часто, мне хватает. Starfield на максималках в 2к выдает 30-45 кадров. Вполне играбельно. Но за счёт ЦП мне стало гораздо комфортне...
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Игорь Римский
21:21
Автор сам то читал че написал? "Разумеется, все эти деньги пойдут на иностранные счета и распихивание по карманам" слово "не" нигде не пропущено?)))
Боец ВСУ пожаловался на ВС РФ, мешающих спать песней Газманова "Вперед, Россия"
Мегавольт
21:21
Элита да. Потом были думы1 и 2. Вольшенштайн, ретурн ту касл, фара1, фир1, моствантед2005, кризис1, дед спаэс1. Потом даже не могу сказать что могло зацепить. Ведьмак3 может.
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Дмитрий Зяблов
21:15
Кличко призвал, кличко молодец. 😂
Politico: Зеленский признан "Мечтателем" года
DaniilSkLi
21:14
Эх, капитализм Мне до сих пор плохо от бининга
Стоимость DRAM и NAND растет из-за сокращения производства в масштабах всей отрасли
Дмитрий Зяблов
21:14
Тут рассказывали, сикелю горлыныч дупло разорвал, или наоборот короче порваные оба 2. Так говорят.
Politico: Зеленский признан "Мечтателем" года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем