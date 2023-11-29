А, да?

Когда США и их сателлиты в Европе и Японии проектировали и присоединялись к незаконным антироссийским рестрикциям (санкциям), расчёт был на несоответствующее действительности представление о мире, что Запад по-прежнему остаётся его центром технологического развития. В своём анализе западные страны отстали примерно лет на 30—50: современный мир сильно изменился, и если в 1970-е кроме Запада и СССР/России, пожалуй, действительно не было реальных центров силы, то сегодня ещё есть Китай, Индия, Турция, Бразилия и даже целый ряд африканских государств.

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Кроме того, в России последние десять лет активно проводилось пресловутое импортозамещение, которому был придан колоссальный импульс ускорения в 2022 году после оказания на неё беспрецедентного санкционного давления. Ниши, которые занимались западными производителями, замещаются производителями отечественными и азиатскими, и в целом уже всё больше даже американских и европейских аналитиков приходят к выводу, что санкции не оказали на Россию желаемого воздействия.

И вот, сегодня президент России Владимир Путин, выступая на III Конгрессе молодых учёных, заявил, что западные так называемые партнёры полагали, что полностью подсадили Россию на свою технологическую «иглу», и что избавиться от этой пагубной зависимости Москва никогда не сможет. Реальность же показала, что трудом учёных и инженеров при условии освободившегося рынка избавление от технологической зависимости от Запада стало не просто возможным, а происходящим с большой скоростью.

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На самом деле, пока о слезании с западной технологической «иглы» говорить, безусловно, крайне преждевременно. Во-первых, всё импортозамещение в массе своей осуществляется при помощи западных, японских, в крайнем случае турецких и китайских станков — средств производства. Именно эту отрасль нужно поднимать в первую очередь. Во-вторых, пока что в стране отсутствуют видимые обывателю примеры этого самого технологического импортозамещения: автомобили были европейскими, становятся китайскими, бытовая техника как была китайской, так и осталась. Да, безусловно, собственное авиастроение, судостроение и машиностроение, в том числе энергетическое — это важно, и в стране действительно строится огромное количество новых промышленных предприятий, но убедить население в том, что государство всё, что ему необходимо, производит самостоятельно, крайне затруднительно до тех пор, пока импортозамещение не опустится до потребительского уровня.