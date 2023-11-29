Вообще-то членство в БРИКС было нужно именно (и исключительно) самой Аргентине. Самому БРИКС это бремя и даром не надо. Только не говорите об этом избранному президенту Аргентины.

Для тех, кто следят за положением дел в Аргентине, не стал сюрпризом факт избрания популиста Хавьера Милея новым главой государства. В должность избранный президент ещё не вступил, но уже успел переговорить с теми, в чью сторону собирается разворачивать аргентинскую политику. Если всего пару месяцев назад Аргентину официально пригласили в возглавляемый Россией и Китаем экономический блок БРИКС, то Милей данное решение категорически отвергает, о чём и уведомил неких «американских чиновников», с которыми провёл переговоры.

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Сейчас Аргентина находится в глубочайшем экономическом кризисе, выход из которого не виден. В таких ситуациях во власть всегда приходят те, кто наобещают одним росчерком пера лишить все проблемы. К сожалению, в реальном мире так легко всё не происходит, и аргентинцам ещё предстоит в очередной раз в этом убедиться.

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Формально Аргентина пока не отказалась от вступления в БРИКС, но даже если это и произойдёт, то важно помнить две вещи. Во-первых, вступление Аргентины в БРИКС было нужно не БРИКС, а самому Буэнос-Айресу. Во-вторых, если Аргентина всё же решит отказаться от этого предложения, то все в БРИКС, глядя на положение дел в данной латиноамериканской республике, только облегчённо выдохнут.