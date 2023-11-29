С момента начала их активного применения прошло несколько недель.

Британская разведка в ходе вооружённого конфликта на Украине стала уже аналогом «британских учёных» от мира разведки за свой подход к деятельности и используемую риторику. В частности, именно британская разведка, которая, согласно роду своей деятельности, должна публиковать исключительно проверенную информацию, постоянно оперирует наречиями «likely», «highly likely», «most likely», «unlikely» и другими, максимально дискредитирующими эту организацию как таковую.

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Не стал исключением и сегодняшний «отчёт», в котором британская разведка заметила «likely» активное применение российской армией кассетных авиабомб РБК-500 массой в 500 килограммов. Как отмечает Минобороны Британии, в состав которого и входит данное разведывательное крыло, в зависимости от модификации каждая бомба РБК-500 разбрасывает приблизительно от 100 до 350 суббоеприпасов, каждый из которых, в свою очередь, разрывается либо на сотни обладающих высокой скоростью фрагментов, либо на один крупный противотанковый заряд.

Кассетные бомбы РБК-500, по данным британского Минобороны, применяются на Угледарском направлении, а также в районе Авдеевки. Существует, по мнению британских разведчиков, «реальная возможность» того, что Россия «likely» оборудовала бомбы РБК-500 модулями планирования и коррекции, превратив их в планирующие боеприпасы по аналогии с усовершенствованными таким же образом фугасными бомбами ФАБ-500.

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В британском Минобороны верят, что точность российских планирующих бомб невысокая (на самом деле, она, конечно же, запредельно высокая), но в случае конкретно с кассетной бомбой РБК-500 разброс поражающих элементов повышает вероятность нанесения «по меньшей мере некоторого» ущерба намеченной цели.