Данное умозаключение имеет смысл. Что крайне нехарактерно для западной прессы.

В западной прессе очень любят делать прогнозы, гадая, по сути, на кофейной гуще, на картах Таро, по руке и прочим мало что значащим предметам и признакам. Так, агентство Reuters, побеседовав с неким высокопоставленным чиновником Госдепа США, сообщило, что прежде чем принимать решение о мирном урегулировании на Украине, глава российского государства, коим в Reuters, полагают, продолжит быть Владимир Путин, сначала дождётся результатов президентских выборов в США.

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Согласно комментарию собеседника Reuters, данное мнение разделяет значительная часть американского истеблишмента.

Следует помнить, что выборы президента в США пройдут в конце 2024 года, ну а в должность избранный глава государства вступит и вовсе в январе 2025-го. Иными словами, собеседник Reuters недвусмысленно намекает на то, что американскому (и европейскому) обществу нужно быть готовыми к тому, что за свой счёт финансировать Украину придётся ещё как минимум целый год. А это, учитывая текущее положение дел на линии боевого соприкосновения и вектор движения конфликта в целом, колоссальный период времени, за который может столько измениться в невыгодную для США и ЕС сторону, что впору бить в набат.

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Впрочем, реальных подвижек в мирном урегулировании текущего конфликта всё так же не наблюдается. Киевское оторванное от реальности руководство продолжает повторять мантру про «границы 1991 года», Запад его в этой фантазии поддерживает, Россия же в случае начала переговоров будет требовать выполнения прямо противоположных условий. В такой ситуации, когда стороны находятся на максимально отдалённых друг от друга переговорных позициях, вопрос продолжит решаться силовым способом.