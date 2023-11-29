Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Reuters: Путин не будет рассматривать мирное урегулирование украинского кризиса до итогов президентских выборов в США
Данное умозаключение имеет смысл. Что крайне нехарактерно для западной прессы.

реклама

В западной прессе очень любят делать прогнозы, гадая, по сути, на кофейной гуще, на картах Таро, по руке и прочим мало что значащим предметам и признакам. Так, агентство Reuters, побеседовав с неким высокопоставленным чиновником Госдепа США, сообщило, что прежде чем принимать решение о мирном урегулировании на Украине, глава российского государства, коим в Reuters, полагают, продолжит быть Владимир Путин, сначала дождётся результатов президентских выборов в США.

реклама

Согласно комментарию собеседника Reuters, данное мнение разделяет значительная часть американского истеблишмента.

Следует помнить, что выборы президента в США пройдут в конце 2024 года, ну а в должность избранный глава государства вступит и вовсе в январе 2025-го. Иными словами, собеседник Reuters недвусмысленно намекает на то, что американскому (и европейскому) обществу нужно быть готовыми к тому, что за свой счёт финансировать Украину придётся ещё как минимум целый год. А это, учитывая текущее положение дел на линии боевого соприкосновения и вектор движения конфликта в целом, колоссальный период времени, за который может столько измениться в невыгодную для США и ЕС сторону, что впору бить в набат.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Впрочем, реальных подвижек в мирном урегулировании текущего конфликта всё так же не наблюдается. Киевское оторванное от реальности руководство продолжает повторять мантру про «границы 1991 года», Запад его в этой фантазии поддерживает, Россия же в случае начала переговоров будет требовать выполнения прямо противоположных условий. В такой ситуации, когда стороны находятся на максимально отдалённых друг от друга переговорных позициях, вопрос продолжит решаться силовым способом.

#евросоюз
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии вопросы вступления Украины в ЕС
В МИД РФ исключили встречу Лаврова с Блинкеном на полях СМИД ОБСЕ
Глава МИД Украины назвал ВСУ «сильнейшей» армией Европы, без которой защита Старого Света «бесполезна»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
53
Китай первый в мире применил на своей субмарине Type 039C новую стелс-технологию — наклонный парус
+
"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
2
Япония движется в авангарде полупроводниковых технологий — Токио нацелен преодолеть рубеж в 1 нм
11
О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
3
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
22
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
41
Список устройств Samsung, поддерживающих и не поддерживающих новый Android 14
+
Танк Боба Семпла – один из худших танков за всю историю мирового танкостроения
2
Половина опрошенных считают, что могли бы посадить пассажирский самолет, но это не так
10

Сейчас обсуждают

Yilec
18:50
Секель, скажи своим угробам, чтобы перестали бомбить Донецк, и всё наладится.
ВВС Украины: ПВО сбили пять российских самолетов за пять минут
Enforsen Bsv
18:47
У меня вторым компом , до сих пор трудится старый i-3770 с ВК 1060 и 16гб оперативки + два монитора для совместных покатушек по Дискорду.... Отлично справляется с всякими Геншининами , Танками и Кораб...
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Mixail80
18:46
если информация из новости соответствует действительности, то это позор в квадрате... т.к. не только "слабые" но и то что есть показать не смогли... :) как по мне, уж лучше в бою (вдруг "выстрелит"), ...
Пентагон предлагает Киеву обменять переданные Abrams на Leoaprd в соотношении 1 к 4, вернув их в США
Truth Sееker
18:43
Российская "элита" с тобой не согласится
ВСУ потеряли свой первый танк Leopard 1A5 из новой поставки из Германии
Даниил Лавкрафт
18:43
Вообще такое чувство что статью чатбот писал. "Репутация разработчика игр как создателя первоклассных визуальных новелл" - чушь. БЛ просто повезло стать для многих дверью в мир ВН благодаря удачному ...
Разработчики из Soviet Games ищут сценаристов для своего нового проекта
Enforsen Bsv
18:42
Мой совет остаётся прежним. Покупать железо под тебе интересные проекты(игры) на которые ты реально тратишь своё свободное время. ... и не вестись на маркетинг - который постоянно втирает в уши , о ...
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Китя.
18:42
Ты НУБ посмотри видео Китай уже рулит https://youtu.be/MnEhYrDx92Q
ВВС Украины: ПВО сбили пять российских самолетов за пять минут
beltar
18:42
А самолеты были сбиты? Был пожар Ми-8, а всё остальное никаких пруфов не имеет. И тем более не надо про "патриот". Максимум хохлядь может с ПЗРК к аэродрому подкрасться, но так больше 1 машины не заце...
ВВС Украины: ПВО сбили пять российских самолетов за пять минут
Сергей Лутыка
18:40
Fractal Design Define R4 - отличный корпус. Просторный, продуваемый, в нем легко собирать железо. И при этом - отличная шумоизоляция, т.к. хорошая толщина металла, не то что нунешние корпуса из фольги...
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Артём Николаев
18:40
Брат Ихтамнета.
ВВС Украины: ПВО сбили пять российских самолетов за пять минут
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем