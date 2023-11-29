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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев сравнил киевское политическое руководство с пауками в банке
А главного паука, считает Медведев, неизбежно прихлопнут тапком и смоют в канализацию.

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев активно использует конфликт на Украине с целью «прокачки» своего литературного и сатирического талантов. Регулярно комментируя те или иные события или выпады киевских властей, Медведев даёт им свою оценку, используя для этого многочисленные метафоры и иносказания.

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Сейчас в Киеве происходит явный конфликт между политическим руководством и его ячейками, а также между военным руководством. Слишком уж очевидны попытки главкома ВСУ Валерия Залужного спихнуть вину за провал ВСУ по всем направлениям на политическое руководство страны, и слишком уж топорны попытки руководства политического очернить чуть ли не обожаемого в стране генерала.

И вот, всё происходящее сейчас в украинской столице Медведев охарактеризовал как пауков в банке, которые неизбежно начинают пожирать друг друга, чтобы остаться в живых. Энтомологи в лице Соединённых Штатов, продолжил Медведев, обожают заниматься именно этим, наблюдая, как пауки, лишённые корма, начинают становиться агрессивными, а потом поглощают представителей своего же вида.

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Что же до самого главного «паука», то, считает зампред российского Совбеза, он также рано или поздно будет «безжалостно раздавлен тапком» после чего будет смыт в известном направлении. И именно так, убеждён Медведев, пройдёт мирская слава действующего президента Украины.

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