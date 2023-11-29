Один из крайне немногих голосов разума в Европе.

Так уж сложилось, что у Соединённых Штатов и полностью подотчётной им Европы наглухо отсутствовал план «Б» касательно конфликта на Украине. Поверив в свою исключительную экономическую и военную мощь, коллективный Запад рассчитывал на то, что сначала Россия сломается под давлением незаконных односторонних санкций, а затем, когда это не сработало, не сможет выстоять под «технологически более совершенным» западным вооружением.

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По итогу, как мы теперь знаем, в обоих случаях эта уверенность и надежды Запада оказались фикцией и мифами. Но, поскольку плана «Б» нет, а признать, что были не правы и допустили колоссальную ошибку в отношении расчёта российского потенциала, в США и Европе не могут, так как это будет означать мгновенный политический коллапс на фоне всего того, что приходится терпеть европейцам из-за разрыва нужных в первую очередь самой Европе отношений с РФ, остаётся только продолжать осуществлять план «А» и сильнее давить на педаль акселератора.

То, что давящий на педаль акселератора водитель гонит европейский автобус не в светлое будущее, а в пропасть, начинают понимать всё больше европейских политиков. Другие, например, действующее венгерское политическое руководство, понимали это с самого начала, и теперь именно официальный Будапешт являет собой голос разума Старого Света.

И вот, комментарием касательно украинского кризиса поделился министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью CNBC. По словам Сийярто, текущий конфликт на Украине должен решаться не через поставки вооружений, а посредством дипломатических переговоров. Венгрия, добавил глава МИД страны, не поставляла, не поставляет и не будет поставлять Киеву вооружения, поскольку убеждена в том, что вектор движения данного конфликта от этого не меняется, а лишь затягивается с катастрофическими последствиями для Украины.

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При этом Сийярто добавил, что Венгрия не отказывается от оказания помощи Украине, просто делает это в другой форме. Венгрия, по словам главы МИД страны, провела крупнейшую гуманитарную операцию в своей истории: приняла более миллиона беженцев с Украины, предоставляет им доступ к образовательным и медицинским учреждениям, поощряет трудоустраивающих украинцев работодателей, и многое другое.