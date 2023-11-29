Нет, ну это «зрада».

Хотя, казалось бы, каждая из переданных Украине странами коллективного Запада систем вооружений не стала «чудо-оружием», и максимум, чего ими удалось добиться — это изменения тактики российских войск, вера в то, что вот следующее оружие точно сотворит чудо и само по себе вернёт Украину в границы 1991 года, почему-то не угасает.

реклама

Сейчас звание желанного чудодейственного средства в Киеве носит истребитель F-16, разработанный в конце 70-х годов прошлого столетия. И хотя, безусловно, появление F-16 добавит на несколько дней или недель проблем российской ПВО, но в целом даже такой живущий в собственной реальности функционер, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал не воспринимать данные истребители как очередной «game changer».

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

По словам Столтенберга, не существует такой системы вооружений, которая была бы способна фундаментально изменить для ВСУ положение дел на линии боевого соприкосновения. В представлении Столтенберга, текущий конфликт имеет все критерии конфликта на истощение, и «союзникам» Украины необходимо действовать соответствующим образом, поставляя Киеву дополнительные снаряды для HIMARS и систем ПВО.