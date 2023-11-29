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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО признал, что появление F-16 не изменит для ВСУ положение дел в зоне боевых действий
Нет, ну это «зрада».

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Хотя, казалось бы, каждая из переданных Украине странами коллективного Запада систем вооружений не стала «чудо-оружием», и максимум, чего ими удалось добиться — это изменения тактики российских войск, вера в то, что вот следующее оружие точно сотворит чудо и само по себе вернёт Украину в границы 1991 года, почему-то не угасает.

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Сейчас звание желанного чудодейственного средства в Киеве носит истребитель F-16, разработанный в конце 70-х годов прошлого столетия. И хотя, безусловно, появление F-16 добавит на несколько дней или недель проблем российской ПВО, но в целом даже такой живущий в собственной реальности функционер, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал не воспринимать данные истребители как очередной «game changer».

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По словам Столтенберга, не существует такой системы вооружений, которая была бы способна фундаментально изменить для ВСУ положение дел на линии боевого соприкосновения. В представлении Столтенберга, текущий конфликт имеет все критерии конфликта на истощение, и «союзникам» Украины необходимо действовать соответствующим образом, поставляя Киеву дополнительные снаряды для HIMARS и систем ПВО.

#нато #авиация #истребители #боевая авиация
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