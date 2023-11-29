И это верно. Поезд «Минска-3» ушёл ещё весной 2022 года.

Время от времени экс-помощник президента России Владислав Сурков публикует статьи, в которых не только демонстрирует свой литературный талант, но и, по всей видимости, озвучивает мнение значительной части российских элит касательно текущего конфликта на Украине, являющегося, по сути, прокси-конфликтом со всем коллективным Западом, в котором также имеются элементы прямого конфликта.

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Последнее время в СМИ, в Сети, а через них, как следствие, в обществе нагнетается фобия возможного заключения новых «Минских соглашений», на которые коллективный Запад уже слишком очевидно подталкивает Украину. России такие соглашения, понятное дело, не нужны: не для того в полтора раза увеличивается численность вооружённых сил и не для того на полную мощность раскочегарен военно-промышленный комплекс.

И вот, по мнению Суркова, который, как мы считаем, озвучивает мнение как минимум некоторой части российских элит, сейчас в киевском руководство многие тайно надеются на то, что будут заключены условные новые Минские соглашения. Но, пишет Сурков, эти надежды тщетны: «Минска-3 не будет», поскольку Россия больше не является посредником в чужой разборке, а напрямую втянута в большой конфликт, по итогам которого «возьмёт своё».

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Как полагает экс-помощник президента России, следующий год для украинского государства станет решающим, а для украинского общества — годом отрезвления и изменения своего отношения к президенту Зеленскому.