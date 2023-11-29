Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Сурков: «Минска-3» не будет, Россия возьмёт своё
И это верно. Поезд «Минска-3» ушёл ещё весной 2022 года.

реклама

Время от времени экс-помощник президента России Владислав Сурков публикует статьи, в которых не только демонстрирует свой литературный талант, но и, по всей видимости, озвучивает мнение значительной части российских элит касательно текущего конфликта на Украине, являющегося, по сути, прокси-конфликтом со всем коллективным Западом, в котором также имеются элементы прямого конфликта.

реклама

Последнее время в СМИ, в Сети, а через них, как следствие, в обществе нагнетается фобия возможного заключения новых «Минских соглашений», на которые коллективный Запад уже слишком очевидно подталкивает Украину. России такие соглашения, понятное дело, не нужны: не для того в полтора раза увеличивается численность вооружённых сил и не для того на полную мощность раскочегарен военно-промышленный комплекс.

И вот, по мнению Суркова, который, как мы считаем, озвучивает мнение как минимум некоторой части российских элит, сейчас в киевском руководство многие тайно надеются на то, что будут заключены условные новые Минские соглашения. Но, пишет Сурков, эти надежды тщетны: «Минска-3 не будет», поскольку Россия больше не является посредником в чужой разборке, а напрямую втянута в большой конфликт, по итогам которого «возьмёт своё».

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Как полагает экс-помощник президента России, следующий год для украинского государства станет решающим, а для украинского общества — годом отрезвления и изменения своего отношения к президенту Зеленскому.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
30
"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
2
Китай первый в мире применил на своей субмарине Type 039C новую стелс-технологию — наклонный парус
+
Япония движется в авангарде полупроводниковых технологий — Токио нацелен преодолеть рубеж в 1 нм
11
О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
2
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
22
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
40
Танк Боба Семпла – один из худших танков за всю историю мирового танкостроения
2
МО показало кадры уничтожения беспилотных катеров ВСУ самолетами Су-30СМ и Су-24 Черноморского флота
1
Половина опрошенных считают, что могли бы посадить пассажирский самолет, но это не так
9

Сейчас обсуждают

Олег Ст
16:50
Уточню, что ВСУ была сильнейше армией в Европе.. Была!! Теперь просто она гниёт в степях Украине.. вот так то..
Глава МИД Украины назвал ВСУ «сильнейшей» армией Европы, без которой защита Старого Света «бесполезна»
Иван Кузнецов
16:49
Жёлудь будешь?))
В Японии придумали, как увеличить ёмкость аккумуляторов в 10 раз и обещают технологический прорыв
Михаил Миронов
16:49
Автор открой толковый словарь. И найди там дуплекс и дуплет.
Новейший БТР российской армии БТ-3Ф способен уничтожить танки Leopard 2, Abrams и Challenger 2
Иван Кузнецов
16:47
.
В Японии придумали, как увеличить ёмкость аккумуляторов в 10 раз и обещают технологический прорыв
JM+
16:44
А если перебить этот узконаправленный гораздо более мощным широконаправленным? Это может не повлияет особо на передачу, но на приём точно повлияет.
Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
John Doe
16:39
Почему зеленые фанатики такие неадекватные? У меня 4090, но мне нафиг не нужен ни длсс, ни фср, ни прочие костыли, которыми производители пытаются компенсировать кривые недолучи
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Сергей Николенко
16:38
Фср вообще дно)
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Сергей Николенко
16:38
Щас у красных жопа сгорит))
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Сергей Николенко
16:36
Ну так и на ам4 был брак) амудэ экономит на карликах, а они думают дешевле, потом со сгоревшей жопой бегают RMA оформляют)
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Андрей Захаров
16:36
Видеокарты, заканчивающиеся на 60 - не игровые, как бы обратного не хотелось
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем