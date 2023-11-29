Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Блинкен рассказал, когда Украина вступит в НАТО
Коротко: когда-нибудь.

реклама

Что мы знаем о союзах/альянсах/объединениях? Что не все его члены/участники усиливают общий коллектив и добавляют ему новые возможности. Например, почти двукратное расширение НАТО не добавило в данный военный блок ни одного реально сильного союзника: в основном сугубо дотационные государства, которые по указке из Вашингтона втиснуты в Североатлантический альянс своими несуверенными элитами сугубо из политических соображений.

реклама

На сегодняшний день Украина фактически (но не юридически) полностью включена в НАТО: обеспечивается натовским оружием в беспрецедентных количествах, получает финансирование большей части государственного бюджета из-за рубежа за счёт налогоплательщиков стран-членов НАТО и ЕС, за счёт чего пока сохраняет возможность оказывать сопротивление российской специальной военной операции, а также особо не ощущать тотального экономического коллапса. Всё это объективные факты, которые подтверждают как в самом Североатлантическом альянсе, так и в Киеве.

В связи с этим возникает вопрос: зачем формально включать Украину в военный блок, если она и так отстаивает западные (не свои, а именно западные) интересы, а сам Запад, словно применив к Украине пятую статью устава НАТО, всячески её поддерживает? Если хорошенько подумать, то ответ простой: незачем. Тем не менее, держать морковку перед Киевом продолжают. Так, сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина войдёт в состав НАТО тогда, «когда будут соблюдены все условия» и когда все текущие страны-члены альянса выразят на это своё согласие.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

К чему сейчас, в конце 2023 года, когда всем всё уже примерно понятно, такая риторика, не вполне понятно. Реальность в том, что есть на планете государство, которое, кажется, уже предельно чётко обозначило своё несогласие с насильственным заталкиванием Украины в НАТО. И спрашивать разрешение нужно будет именно у него.

#нато #психиатрия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Глава СНБО Украины увидел руку Москвы в нарастающем расколе в киевском руководстве
Арестович* назвал виновных в ситуации, в которой сегодня оказалась Украина
Глава МИД Украины назвал ВСУ «сильнейшей» армией Европы, без которой защита Старого Света «бесполезна»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
29
"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
2
Китай первый в мире применил на своей субмарине Type 039C новую стелс-технологию — наклонный парус
+
Япония движется в авангарде полупроводниковых технологий — Токио нацелен преодолеть рубеж в 1 нм
11
О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
2
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
22
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
40
Танк Боба Семпла – один из худших танков за всю историю мирового танкостроения
2
МО показало кадры уничтожения беспилотных катеров ВСУ самолетами Су-30СМ и Су-24 Черноморского флота
1
Половина опрошенных считают, что могли бы посадить пассажирский самолет, но это не так
9

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
16:29
"десяток тысяч" А чем спутник над Южной Америкой поможет ВСУ? Достаточно прикрыть определённую область или "замусорить" конкретные орбиты. И при всём спутники Маска не взаимозаменяемые, и в таком кол...
Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
Сергей Николенко
16:27
Так точно) красножлпые просто нищие карлики
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Truth Sееker
16:24
Это тебе не боевые комары На территории России и Украины орудуют «боевые комары», которые используются для заражения военнослужащих РФ опасными инфекциями. Об этом заявил российский постпред в ООН Ва...
Глава МИД Украины назвал ВСУ «сильнейшей» армией Европы, без которой защита Старого Света «бесполезна»
Иван Горыныч
16:24
В Турции дикая инфляция и за полгода цены на основной и жилье на 80%.
Турция представила противотанковую ракету с дальностью действия в 4 раза больше, чем у американской
Demiurg666
16:23
Деканские траппы образовались раньше. А тут еще и Чикшулуб.
ИИ подвергает сомнению теорию о вымирании динозавров от астероида
Truth Sееker
16:22
Местные диванные эксперты
Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
Truth Sееker
16:21
А то, что пропагандисты РФ так говорили, это другое?
Eurasian Times: китайская ракета "сбила" бомбардировщик B-21 США в ходе компьютерного моделирования
Ник Хобо
16:15
Богатые и 13% не платили, с чего бы им платить почти в 2 раза больше?
Со следующего года в Белоруссии богатые будут платить больше налогов в казну
Rissa Reyla
16:11
Ха это фсе я понял три года назад что ,,не в коня корм,, 😁 продал удачно ПК прикупил плейстейшен 4 про и проиграл столько игр сколько на пк за десяток лет и все класса ААА вместо пк использую планшет...
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Mami Tomoe
16:08
Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники! © Заглушить узконаправленный сигнал можно только поместив источник помех между приёмопередатчиками. В крайнем случае, встав рядом с источником сигнала. Но если ...
Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем