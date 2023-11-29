Коротко: когда-нибудь.

Что мы знаем о союзах/альянсах/объединениях? Что не все его члены/участники усиливают общий коллектив и добавляют ему новые возможности. Например, почти двукратное расширение НАТО не добавило в данный военный блок ни одного реально сильного союзника: в основном сугубо дотационные государства, которые по указке из Вашингтона втиснуты в Североатлантический альянс своими несуверенными элитами сугубо из политических соображений.

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На сегодняшний день Украина фактически (но не юридически) полностью включена в НАТО: обеспечивается натовским оружием в беспрецедентных количествах, получает финансирование большей части государственного бюджета из-за рубежа за счёт налогоплательщиков стран-членов НАТО и ЕС, за счёт чего пока сохраняет возможность оказывать сопротивление российской специальной военной операции, а также особо не ощущать тотального экономического коллапса. Всё это объективные факты, которые подтверждают как в самом Североатлантическом альянсе, так и в Киеве.

В связи с этим возникает вопрос: зачем формально включать Украину в военный блок, если она и так отстаивает западные (не свои, а именно западные) интересы, а сам Запад, словно применив к Украине пятую статью устава НАТО, всячески её поддерживает? Если хорошенько подумать, то ответ простой: незачем. Тем не менее, держать морковку перед Киевом продолжают. Так, сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина войдёт в состав НАТО тогда, «когда будут соблюдены все условия» и когда все текущие страны-члены альянса выразят на это своё согласие.

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К чему сейчас, в конце 2023 года, когда всем всё уже примерно понятно, такая риторика, не вполне понятно. Реальность в том, что есть на планете государство, которое, кажется, уже предельно чётко обозначило своё несогласие с насильственным заталкиванием Украины в НАТО. И спрашивать разрешение нужно будет именно у него.