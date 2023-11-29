Фантазёр ты меня называ-а-ла.

Казалось бы, иллюзия о всемогуществе ВСУ уже должна была рассыпаться после так называемого контрнаступления, в котором собранная армия с сотнями, сотнями и ещё раз сотнями единиц военной техники не смогла добраться даже до первой линии российской обороны. Но нет: в киевском руководстве обитание в иллюзиях — это один из смыслов существования, ведь под эти сказки страны Запада готовы продолжать обеспечивать половину украинского бюджета и всю военную машину.

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И вот, сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позволил себе заявить, что ВСУ это сильнейшая армия на европейском континенте, и что попытки защитить эту самую Европу без украинской армии — и вовсе пустая, «бесполезная» трата времени. По мнению Кулебы, такой статус ВСУ имеют за счёт своей закалённости в реальных боях.

Также глава МИД Украины добавил, что победа Киева в интересах коллективного Запада. Почему именно такое развитие событий в интересах Запада, Кулеба уточнять не стал. Потому что если начать говорить правду — смысл в ослаблении России — то иллюзии начнут рушиться, и выяснится вдруг, что Украину просто используют в своих корыстных интересах. А такую правду действующее киевское руководство, естественно, огласить не может.

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Что же до «сильнейшей» армии в Европе, то весьма нелепо называть таковой вооружённые силы, полностью зависимые от поставок всего — от одежды до танков и самолётов — с Запада. И это мы ещё в рамках данного материала намеренно не затрагиваем положение дел на линии боевого соприкосновения.