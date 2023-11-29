Риторика представителей российской власти на фоне успехов на поле боя становится всё более жёсткой.

Несмотря на то, что США и их сателлиты по НАТО позволили себе непозволительное в отношении России — объявили, по сути, незаконную экономическую войну, а также оказывают беспрецедентную помощь стороне, против которой РФ проводит специальную военную операцию с целью защиты собственной безопасности — у значительной части наших сограждан, которые дорожили отношениями с коллективным Западом, существует иллюзия (вернее, даже надежда) того, что скоро всё закончится, и как только это произойдёт, отношения вернутся к статусу кво.

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Такого, конечно же, не будет, и причину мы выше уже указали: слишком много лишнего западные страны наговорили и, что самое печальное, натворили. И вот, о том, что восстановление отношений между Россией и США с НАТО в ближайшем будущем исключено и попросту невозможно в сегодняшних реалиях, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью изданию «Известия».

Как отметил Рябков, восстановление отношений России и НАТО в обозримой перспективе исключено по целому ряду причин, среди которых принципиальные и практические. Если же на Западе, продолжил дипломат, рассчитывают на то, что Москве эти отношения нужны как воздух, и что она приползёт просить об их восстановлении, то это заблуждение. Как добавил Рябков, такой же статус отношений между Россией и Североатлантическим альянсом был и до специальной военной операции: НАТО ни в какую не желало договариваться на равноправных условиях.

Примерно аналогичным образом Рябков рассуждает об отношениях России с США. Они, утверждает замглавы МИД, максимально «истончились» и даже стоят на грани полного разрыва: Москва и Вашингтон находятся в жёстком противостоянии, и США ведут против России нескрываемую тотальную гибридную войну, которая практически полностью уничтожила всё доверие Москвы к американскому политическому руководству. По словам Рябкова, Россия будет использовать весь арсенал имеющихся средств, чтобы обеспечить свои интересы, и не позволит разговаривать с собой в «менторском повелительном ключе».

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Что до мирных переговоров с Украиной, то, как отметил Рябков, спонсирующие Киев страны Запада продавливают идею «формулы Зеленского», означающей, по сути, капитуляцию России. Понятно, что переговоры на таких условиях нежизнеспособны и не соответствуют объективной реальности. На выдвинутых Киевом условиях, добавил дипломат, «нечего обсуждать».