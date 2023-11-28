А без РЛС — всё равно что без глаз.

Ставшие одним из символов специальной военной операции дроны-камикадзе «Ланцет» продолжают регулярно наносить удары по чувствительным целям. Сегодня операторам данных барражирующих боеприпасов удалось выбить своеобразный «джекпот», выследив и уничтожив мобильную радиолокационную станцию 79К6 «Пеликан» ВСУ.

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Согласно комментариям военкоров из тематических групп в социальных сетях, поражение данной РЛС произошло неподалёку от села Великая Костромка в Днепропетровской области. Необходимо понимать, что радиолокационные станции — это одни из ключевых элементов противовоздушной обороны: без неё расчёт ПВО, образно говоря, слепой.

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РЛС 79К6 «Пеликан» — это собственная разработка Украины со времён, когда у неё ещё оставалась доставшаяся ей в наследство от СССР/России военная промышленность. В эксплуатацию «Пеликаны» были введены в 2007 году.