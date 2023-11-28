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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО заявил о готовности стран-членов Альянса способствовать вступлению в него Украины
Страны-члены вообще в курсе, что они на это готовы?

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг иногда даёт надежду на то, что в странах коллективного Запада наступает просветление на тему того, как следует относиться к законным интересам России, но затем практически сразу эту надежду рушит очередным оторванным от объективной действительности заявлением. Так, вчера Столтенберг призвал не недооценивать Россию и её военные возможности, а сегодня сообщил о том, что страны-члены НАТО якобы готовы поддержать Украину на её пути в Альянс.

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Соответствующее заявление генсек НАТО сделал по итогам первого дня заседания глав МИД стран-членов Альянса.

Технически, конечно же, вступление Украины в НАТО сегодня невозможно. Для вступления в НАТО у государства-кандидата не должно быть территориальных претензий к другому государству, оно не должно находиться в состоянии вооружённого конфликта, ну и, наконец, на расширение альянса должны согласиться все остальные без исключения его члены. А тех, кто будут этому противиться, в ЕС хватает.

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#украина #политика
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