Усовершенствованного с учётом опыта СВО, естественно.

В начале этого года концерн «Калашников» сообщил, что в рамках специальной военной операции, где основным стрелковым оружием у российских войск является автомат АК-12, в конструкцию данного оружия будут внесены изменения, о которых просили военные. Месяцы шли, и вот, управляющий директор «Калашникова» Андрей Барышников заявил, что производство усовершенствованного АК-12 начнётся до конца текущего года. То есть, глядя на календарь, в течение ближайшего месяца.

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Согласно открытым сведениям, в обновлённом АК-12 будет упрощена схема сборки-разборки, убран оказавшийся ненужным в современных боевых действиях высокой интенсивности режим стрельбы с отсечкой в два выстрела, добавлен более эргономичный приклад и внесены другие изменения.

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Необходимо понимать, что только в реальных боевых действиях можно действительно оценить возможности, преимущества и недостатки тех или иных вооружений. По итогам специальной военной операции изменения будут внесены почти во всю номенклатуру применённых в её рамках систем вооружений: от стрелкового оружия до тяжёлой бронетехники и авиации.