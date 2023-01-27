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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Доработанные с учётом опыта СВО автоматы АК-12 пойдут в серийное производство уже в этом году
Усовершенствованный «Калаш-12» стал удобнее и эргономичнее.
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Любой вооружённый конфликт, не говоря уже про такой масштабный и интенсивный, как специальная военная операция на Украине, становится поводом для внесения необходимых изменений в применяемые в армии вооружения. В ходе спецоперации вскрылось множество проблем и недочётов, вызванных закостенелым характером российской армии, а в вооружениях были обнаружены недостатки, требующие исправлений при создании их новых серийных образцов. Данная работа кипит, и об одном таком модернизированном с учётом опыта СВО оружии — автомате АК-12 — в интервью «РИА Новости» рассказал гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

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По словам Чемезова, предприятия «Ростеха» взаимодействуют с военными и быстро реагируют на меняющиеся потребности. В оружие вносят конструкционные изменения и в целом повышают качество продукции: в частности, автомат АК-12 по результатам применения в СВО стал удобнее и эргономичнее, и его обновлённая версия пойдёт в серийное производство уже в этом году.

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Автомат АК-12 разработан в 2011 году и принят на вооружение в 2018 году. Использует промежуточный патрон калибра 5,45 мм и позволяет применять широкий пласт навесного оборудования: оптические и ночные прицелы, подствольные гранатомёты, лазерные целеуказатели и прочее.

#оружие #ак-12 #стрелковое оружие
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