Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии вопросы вступления Украины в ЕС
Юморить даже в такой ситуации — это надо уметь.

реклама

Несмотря на то, что с членством Украины в Евросоюзе, вроде бы, всем всё уже понятно — по крайней мере, должно быть понятно — политическое руководство страны с некой труднообъяснимой целью кроме разве что поддержания морального духа в украинском обществе продолжает «продавать» эту иллюзию вступления в «общеевропейскую семью».

реклама

Так, президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, в рамках которого был обсуждён прогресс Киева в выполнении рекомендаций ЕК для начала переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Зеленский заявил, что заверил фон дер Ляйен в том, что Киев выполнит все рекомендации к декабрьскому заседанию Евросовета, в частности, относительно прав нацменьшинств и усиления борьбы с коррупцией.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Всё это, безусловно, выглядит уже даже не смешно, поскольку подключение Украины к Евросоюзу в текущих реалиях, в которых Украина не имеет рабочей экономики и почти полностью сидит на западных дотациях, а сам Евросоюз находится в вызванной своей антироссийской истерикой рецессии без реальных прогнозов о выходе из оной, будет означать скоропостижную гибель «общеевропейской семьи». Понимают ли это в ЕС? Скорее всего, да, поэтому кормят Украину завтраками без реальных планов по выполнению мечты киевских функционеров.

#украина #политика #экономика #евросоюз
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Госдепе сочли бессмысленным начало переговоров с РФ по разрешению кризиса на Украине
Генсек НАТО призвал альянс быть готовым к активизации боевых действий на Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
292
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
23
"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
1
VT4 - китайский основной боевой танк создали специально для экспорта в развивающиеся страны
2
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
9
Итоги гоночного уик-энда 25-26 ноября
7
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
13
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
14
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
29
MBT-70 – американский супертанк, который создавался для борьбы с СССР
1

Сейчас обсуждают

usr721
16:50
Самообман никого до добра не доводит.
В Германии заявили, что смогут продержаться против такого противника, как Россия, всего 2 суток
Михаил Ефремов
16:50
И при этом тоже ничего не строят
Китай начинает строительство подводного дата-центра с производительностью, равной 6 млн. ПК
century84
16:45
В этих обрыгаловках в России мало кто питается, чай не америкосы. Так что посрать.
Американцы возмущены повышением цен на фастфуд в McDonald's и других заведениях быстрого питания
devchidable
16:43
16 апреля 2021 год аналитическим агентством Gruzdev-Analyze провело исследование рынка запасных частей и пришли к выводу, что более четверти независимых сервисов испытывают дефицит тех или иных запчас...
Gruzdev-Analyze: cредний возраст автомобилей в России превышает 12.4 года
OgoGoLog
16:40
"Это ещё при условии падения качества продукции" Поставщики не поменялись, это в тебе просто либерал орёт - бигмака под западным брендом хочет. Без пендоского логотипа кусок в горло не лезет.
Американцы возмущены повышением цен на фастфуд в McDonald's и других заведениях быстрого питания
Баю Бай
16:36
Да ,нет .Там же псевдоэсперд какой то ,10 лет ,сказал всего то подождать)
Предсказавший кризис 2008 года экономист рассказал о возможном закате эпохи доллара
Mixail80
16:33
ну так, должен же быть хоть какой то дефицит... чтоб цены ещё поднять. :)
Рынку полупроводниковых компонентов грозит дефицит фотомасок
Arkaim
16:33
бред полный.
Sony PlayStation может обанкротиться
Za9c
16:31
Вы наш вкус очка возьмите, бюджетным ценами там давно не пахнет. Это ещё при условии падения качества продукции
Американцы возмущены повышением цен на фастфуд в McDonald's и других заведениях быстрого питания
Эдуард Егоров
16:25
Любая война прежде всего финансы. Где деньги брать будете доя войны? .
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем