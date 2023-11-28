Юморить даже в такой ситуации — это надо уметь.

Несмотря на то, что с членством Украины в Евросоюзе, вроде бы, всем всё уже понятно — по крайней мере, должно быть понятно — политическое руководство страны с некой труднообъяснимой целью кроме разве что поддержания морального духа в украинском обществе продолжает «продавать» эту иллюзию вступления в «общеевропейскую семью».

реклама

Так, президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, в рамках которого был обсуждён прогресс Киева в выполнении рекомендаций ЕК для начала переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Зеленский заявил, что заверил фон дер Ляйен в том, что Киев выполнит все рекомендации к декабрьскому заседанию Евросовета, в частности, относительно прав нацменьшинств и усиления борьбы с коррупцией.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Всё это, безусловно, выглядит уже даже не смешно, поскольку подключение Украины к Евросоюзу в текущих реалиях, в которых Украина не имеет рабочей экономики и почти полностью сидит на западных дотациях, а сам Евросоюз находится в вызванной своей антироссийской истерикой рецессии без реальных прогнозов о выходе из оной, будет означать скоропостижную гибель «общеевропейской семьи». Понимают ли это в ЕС? Скорее всего, да, поэтому кормят Украину завтраками без реальных планов по выполнению мечты киевских функционеров.