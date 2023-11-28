Переводя на понятный язык: НАТО должно продолжать опустошать запасы военной техники в пользу Киева.

Как мы уже многократно отмечали, страны НАТО загнали себя в ловушку бескомпромиссных заявлений и не признают, что тотально просчитались в отношении возможностей России в рамках её специальной военной операции на Украине. Даже сам генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает никогда больше не недооценивать РФ и её военные возможности. Несмотря на этот призыв, впрочем, взращиваемый в течение тридцати лет миф о том, что НАТО сильнее России, продолжает оказывать влияние на принимаемые альянсом решения. В частности, тот же генсек Североатлантического альянса, который вчера вроде бы прозрел, сегодня снова запустил любимую шарманку с призывом к продолжению поддержки Киева.

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Так, по словам Столтенберга, в НАТО видят интенсификацию боевых действий и нанесение по объектам страны серий беспилотных ударов. На фоне этого, добавил Столтенберг, члены альянса «Должны быть» готовы к дальнейшему усилению боевых действий и продолжению беспилотных и ракетных атак по Украине. Готовность, как вы уже поняли, должна выражаться в отрыве странами-членами НАТО от себя своих последних запасов военной техники и её передаче Украине.

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Сейчас на фоне активного отстранения США от Киева в пользу Иерусалима основное бремя поддержки Украины на себя взяла европейская часть НАТО. Её, впрочем, никто особо не спрашивает: вступил в альянс, последние остатки суверенитета потерял, будь добр делай то, что тебе велят.