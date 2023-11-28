А также учебные самолёты Як-130.

Страшный сон Соединённых Штатов активно становится реальностью: Россия и Иран наращивают уровень взаимоотношений и активно заполняют пробелы друг друга в оборонном плане. И если у России эти пробелы незначительные, и на момент начала специальной военной операции на Украине представляли собой отставание в беспилотных технологиях, то вот у Ирана ситуация более «жёсткая»: Тегерану отчаянно требуется самая современная военная техника, в особенности, боевая авиация.

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И вот, сегодня замминистра обороны Исламской республики Мехди Фархи в комментарии иранскому информационному агентству Tasnim сообщил о том, что страна закупит у России вертолёты Ми-28, истребители Су-35, а также учебные самолёты Як-130. Согласно комментарию Фархи, процесс закупки данной авиационной техники уже идёт, и она «однозначно» будет поставлена в иранскую армию.

В конце зимы—начале весны этого года Иран уже сообщал о закупке в России истребителей Су-35. Необходимо отметить, что в обоих случаях Тегеран не уточняет, сколько единиц авиационной техники закупается в России.

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Здесь также стоит помнить, что Россия сейчас активно наращивает свои собственные авиационные парки, и не вполне понятно, достаточно ли у РФ производственных мощностей военных авиационных заводов для того, чтобы не только обеспечивать свои собственные потребности, но и продавать технику за рубеж, пусть даже и стратегическому партнёру.