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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Правительство РФ планирует выделить около 67 миллиардов рублей на закупку планшетов для работников бюджетных сфер
Правда, оснащение может затянуться до 2030 года.

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Российские власти собираются выделить из бюджета страны 67 миллиардов рублей на закупку планшетов для работников бюджетных сфер. Такие устройства должны будут попасть в распоряжение врачам, пожарным, учителям, полицейским и другим бюджетным работникам. Российские СМИ сообщают, что речь идёт об устройствах производства компаний Xiaomi и Samsung, но это точно не будет Apple.

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В тендере на закупку указывается, что на планшетах должна быть установлена российская операционная система, но страна происхождения поставляемых устройств неважна. Журналисты утверждают, что всего будет закуплено около 6 миллионов планшетов, значительная часть которых будет поставлена учителям. Из бюджета на это будет выделено коло 42 миллиардов рублей, а сама закупка может растянуться до 2030 года.

Оснащение бюджетников планшетами с предустановленной российской ОС вписано в нацпроект «Экономика данных». Последний был презентован лично главной Минцифры Максутом Шадаевым в рамках стратегической сессии в Правительстве России, которая прошла 21 ноября 2023 года.

В нацпроекте «Экономика данных» чётко прописано, что планшетные компьютеры должны получить все российские учителя. Это позволит обеспечить для них сиюминутный доступ к нужным образовательным материалам и даже вести журнал в электронном виде.

Для медиков же планируют закупить до 2030 года планшеты на общую сумму 20 миллиардов рублей — устройства раздадут врачам стационарных учреждений, педиатрам и участковым терапевтам. Сотрудникам служб скорой помощи, пожарных бригад и мобильных нарядов полиции ГИБДД передадут планшеты, закуп которых должен состояться в тех же временных рамках, на это будет потрачено 5 миллиардов рублей.

Точное количество планируемых к закупке планшетов пока не указывается, поскольку упомянутые выше 6 миллионов — количество приблизительное, основанное на средней стоимости планшета в пределах 10 тысяч рублей. Название российской операционной системы в отношении планируемых закупок гаджетов пока не указывается. Самый очевидный вариант — ОС «Аврора», которая получила в текущем месяце масштабное обновление интерфейса.

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К будущим гаджетам предъявляется несколько базовых требований — они должны быть оснащены модулями Bluetooth и Wi-Fi, микрофоном и камерой, но данные компоненты присутствуют практически во всех современных моделях. Также упомянута поддержка сотовых сетей для экстренных случаев, но он встречается в планшетах гораздо реже. Зато у таких устройств, как правило, есть в наличии слоты для SIM-карт — это и будет, вероятнее всего, прописано в требованиях.

#экономика #минцифры #российское по
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