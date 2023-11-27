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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Режим перемирия в секторе Газа продлён на два дня
Не всех заложников освободили.

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На протяжении трёх дней в секторе Газа действует временное перемирие между Израилем и радикальным движением ХАМАС. Данный процесс призван поспособствовать обмену пленными и заложниками соответственно. Завтра должен был быть последний день перемирия, но сегодня МИД Катара заявил, что стороны продлили соглашение о перемирии ещё на двое суток.

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Рассчитывать на то, что перемирие перерастёт в нечто большее, не стоит: Израиль настроен решительно, его политическое руководство наговорило очень много лишнего и загнало себя в ловушку бескомпромиссной риторикой. Так что боевые действия после окончания перемирия возобновятся, и Иерусалим рассчитывает завершить их своей полной победой над ХАМАС.

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С математической точки зрения, Израиль, да ещё и поддерживаемый Соединёнными Штатами, конечно же, решит для себя проблему ХАМАС. Вопрос лишь в том, какой ценой будет достигнута эта «полная победа» и сколько времени она займёт. Каждый день конфликта обходится Израилю, напомним, примерно в 250—270 млн долларов. И это при учёте того, что израильская экономика, мягко говоря, не сильнейшая в мире, а огромная в масштабах данного государства часть трудоспособного мужского населения была призвана по мобилизации.

#политика #палестина #хамас #сектор газа
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