7,5 млрд из нескольких триллионов, которые это восстановление будет стоить. Если его, конечно, кто-то вдруг собирается осуществлять

Вооружённый конфликт на Украине не заканчивается, но в Киеве уже зачем-то активно выбивают из своих западных спонсоров деньги на «восстановление». Так, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Европейский инвестиционный банк собрал для восстановления страны уже более 7,5 миллиардов евро. Об этом Шмыгаль заявил по итогам встречи с руководителем данной организации Вернером Хойером.

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Сложно сказать, что собой представляют 7,5 миллиардов евро в масштабах разрушений, которые навлекло на Украину её действующее политическое руководство. Бытует справедливое мнение, что это даже не капля в море, а молекула в океане. Тем не менее, беднякам выбирать не приходится: довольствоваться нужно тем, что дают. Пока вообще дают.

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Ведь, в конце концов, у Евросоюза своих проблем выше крыши: по статистике самого же ЕС, страны-члены по итогам этого года продемонстрируют либо отрицательный, либо нулевой экономический рост. В порядке редчайшего исключения в отдельных странах будет положительный рост в размере 1—3 % ВВП по сравнению с прошлым годом. Понятно, что в такой ситуации ЕС не до избыточных расходов на государство, до которого ЕС, по хорошему, не должно быть ровным счётом никакого дела.