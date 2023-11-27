Дескать, границы разрешённого в этом конфликте давным-давно уже размылись. А на Западе привыкли судить по себе.

Ещё в прошлом году глава SpaceX Илон Маск сообщал, что ВС РФ уничтожили на Украине все системы военной связи, в результате чего спутниковый интернет Starlink, десятки тысяч терминалов которого были Маском фактически подарены ВСУ, стал единственной надёжной системой связи. Впоследствии, по словам того же главы SpaceX, Россия активно начала глушить сигнал Starlink.

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В целом, как вы понимаете, Starlink напрямую задействован в управлении украинскими войсками, и данное обстоятельство, считает представитель корпуса адвокатов Военно-воздушных сил США майор Джереми Грунерт в комментарии изданию The Telegraph, может послужить причиной, по которой российская армия может начать сбивать спутники Starlink.

На текущем этапе, отметил Грунерт, спутники Starlink являются гражданскими целями, однако реальность такова, что когда гражданские объекты начинают использовать в военных целях или же превращать их в объекты двойного назначения, то они могут становиться законными целями для поражения противостоящей армией.

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Дополнительно господин Грунерт отметил, что в рамках текущего конфликта на Украине якобы активно стираются понятия правил ведения боевых действий. Впрочем, военный адвокат не уточняет, какая именно сторона размывает эти понятия, хотя ответ всем прекрасно известен.