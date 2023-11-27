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Сегодня, 27 ноября, президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ от 27.11.2023 №902, согласно которому профильным ведомствам поручено учредить стипендию в 75 тысяч рублей для аспирантов и адъюнктов, которые проводят научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации.
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В тексте указа прописано, что стипендия будет выдаваться ежемесячно на срок от одного года до четырёх лет для 2 тысяч попавших под эту программу сотрудников вузов ежегодно. Кандидаты на получение стипендии выдвигаются научными руководителями аспирантов и адъюнктов.
Напомним, ранее замглавы Минобрнауки Денис Секиринский сообщил СМИ, что указ по стипендии для аспирантов в новом формате находится «в высокой стадии согласования» и может выйти до конца ноября. Так оно и оказалось.
По поводу скорого пуска в работу указанного документа госслужащий заявил следующее: «Я рассчитываю, что до Конгресса молодых учёных, который состоится 28–30 ноября, он уже выйдет». Денис Секиринский предположил, что до конца года правительство также может выпустить необходимое постановление и начать отбор на стипендию.
Уточним, что стипендия в новом формате будет вводиться поручению президента по итогам встречи с Конгрессом молодых учёных. Всё будет организовано таким образом, что инструмент в первую очередь направлен на поддержку «лучших с точки зрения их потенциальных результатов и по наиболее важным направлениям».
В конкурсе будут участвовать аспиранты и их научные руководители. Аспиранты будут получать, собственно, сами денежные поощрения, тогда как их научные руководители будут выступать в роли гаранта, что диссертационное исследование будет завершено.