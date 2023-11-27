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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО назвал две противоречащие друг другу «фундаментальные задачи» Альянса
Смутило ли это натовского функционера? Конечно же, нет.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, как и подобает человеку, полностью следующему в русле западной политической повестки, регулярно делает заявления, в которых даже не замечает никаких противоречий. В частности, сегодня генсек Североатлантического альянса заявил, что перед НАТО сейчас стоят две фундаментальные задачи.

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Первая, в представлении Столтенберга, это продолжение оказания поддержки Украине. Вторая — это недопущение эскалации текущего конфликта на Украине и его перерастания в полномасштабную войну между Россией и НАТО, поскольку такое развитие событий, справедливо отметил функционер, приведёт к ещё большим страданиям, смертям и разрушениям. Вместе с тем Столтенберг заявил, что Альянс «готов» защищать каждый сантиметр его государств-членов, добавив, что НАТО не только говорит, но и действует: в частности, увеличивает своё присутствие на восточном фланге. По мнению Столтенберга, увеличение присутствия НАТО у границ России — это не провоцирование конфликта, а наоборот — попытка его предотвратить.

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Безусловно, это заявление противоречит здравому смыслу, поскольку для предотвращения возможного конфликта НАТО должно уйти на границы 1997 года — минимум. Также господина Столтенберга совершенно не смущает тот факт, что озвученные им две «фундаментальные задачи» Альянса также друг другу противоречат. На сегодняшний день между НАТО, оказывающим Украине беспрецедентную помощь в просто циклопических масштабах, и Россией не разгорелся прямой вооружённый конфликт, итогом которого стал бы Fallout, только по причине того, что Москва ведёт себя максимально сдержанно и имеет долгосрочный горизонт планирования. Чего не скажешь о реакционно действующих западных политиках.

#украина #политика
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