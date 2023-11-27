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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава СНБО Украины увидел руку Москвы в нарастающем расколе в киевском руководстве
Ох, уж эта невидимая, но вездесущая мохнатая рука Кремля...

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Идеология современной Украины столь сильно завязана на России, что трудно себе представить, как киевские власти будут управлять страной, если РФ выпадет из этой системы. В частности, любую проблему, любой политический раскол в Киеве тут же списывают на руку Кремля. Не стал исключением и нарастающий конфликт между командой президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного, о котором сейчас не пишет только ленивый.

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Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью британскому изданию The Times заявил, что в «расколе» виноваты «агенты России». Согласно фантазиям господина Данилова, Россия якобы поняла, что одержать победу военным способом не в состоянии, поэтому начала раскачивать внутриполитическую обстановку в Киеве.

Мы сейчас не будем заострять внимание на «невозможности» военной победы со стороны России, поскольку в реальности как раз-таки именно этот сценарий сам Киев делает неизбежным. Отметим лишь то, что если Данилов вдруг прав, и у России на Украине действительно кругом агентура, включая высшие эшелоны власти, то почему Москва не активизировала её ещё до начала военного конфликта, дабы организовать кризис и переворот и не доводить до боевых действий? Может, потому что на самом деле этой агентуры нет, а так называемый раскол является следствием принятых самим же Киевом необдуманных и несуверенных решений?

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Понятно, что у действующих киевских властей с логикой большие трудности, но нельзя же вообще всех считать соответствующими своему крайне невысокому уровню, в конце-то концов. Далеко с таким подходом не уйдёшь.

#украина #политика #психиатрия
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