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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве не согласны на мирное соглашение без выплаты Россией репараций
В Киеве не понимают, что вот вообще ни разу не в том положении, чтобы ставить какие бы то ни было условия.

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Что мы знаем о репарациях? Что это выплаты от побеждённого «агрессора» в пользу победившей «жертвы». Как нетрудно догадаться, чтобы начинать разговор о каких бы то ни было репарациях, сначала тот, кто хочет их получить, должен каким-то чудом или же немыслимой ценой одержать верх в вооружённом конфликте. Не берёмся предполагать, сколько ещё продлится специальная военная операция на Украине, но тенденция с каждым днём становится всё очевиднее, причём до такой степени, что даже те издания, которые во всё горло ратовали за Киев, помогая ему распространять мифы и легенды о текущем конфликте, всё чаще публикуют мрачные с украинской точки зрения материалы.

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В самой украинской столице, впрочем, продолжают существовать в собственном мире, поэтому зачем-то продолжают рассуждать о том, как обложат Россию обязательными выплатами. В частности, в очередной раз затронуть тему репараций решила замминистра юстиции Украины Ирина Мудра, заявившая, что Киев совместно со своими «партнёрами» прорабатывает создание «компенсационного механизма», который, дескать, будет включён в многостороннее международное соглашение. В Киеве при этом уже строят планы на то, как будут подавать против РФ иски «везде, где есть [российские] активы».

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По мнению замминистра юстиции Украины, Киев «никогда не пойдёт» на подписание мирового соглашения без репараций. Также госпожа Мудра зачем-то приплела некий «мир», который также не пойдёт на такое соглашение без выплаты репараций. В общем, здесь что бы то ни было комментировать уже бессмысленно: в Киеве зачем-то продолжают играть на публику, наивно полагая, что отвечать за свой «базар» не придётся.

#украина #политика #психиатрия
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