Дело нужное, потому что смена миропорядка безболезненной не будет, и нужно быть готовыми к любому развитию событий.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), созданная после развала СССР в качестве единого состоящего из его осколков оборонного блока, многими совершенно справедливо воспринимается как попытка бывших советских республик обеспечить себе прикрытие за счёт России. Не берёмся сейчас судить, на что способна ОДКБ в случае реального «шухера» и надеемся, что проверять это на практике всё же не придётся. Тем не менее, мудрость гласит, что если хочешь мира — готовься к войне. И ОДКБ готовится.

реклама

Так, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что единая система ПВО ОДКБ «фактически создана на двустороннем уровне». По словам Шойгу, у России есть соглашение с каждым из государств-членов ОДКБ, а система функционирует, регулярно проверяется и поддерживается в состоянии боеготовности.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Тема общей системы противовоздушной обороны была одной из ключевых в рамках саммита глав государств-членов ОДКБ в Минске на этой неделе. Важно понимать, что угроз в мире меньше не становится; наоборот — мы являемся современниками смены миропорядка, и те, кто ранее воспринимали себя как безусловного гегемона, данный статус так просто не отдадут.