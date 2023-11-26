Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появилось фото танка M1 Abrams производства США в зоне проведения спецоперации
Рано или поздно это должно было произойти. Теперь ожидаем кадров с «погорельцем».

реклама

В начале этого года Соединённые Штаты всё-таки решили отправить Киеву партию танков M1 Abrams в количестве 31 единицы. Понятно, что таким количеством при столь протяжённой линии боевого соприкосновения и при такой насыщенности ВС РФ артиллерией и противотанковыми средствами поражения, не говоря уже о господстве в воздухе, ничего добиться невозможно, поэтому жест имел больше политический характер. Тем не менее, танки поставлены, экипажи для них обучены, и в начале осени Пентагон сообщил о том, что «Абрамсы» уже находятся на месте назначения.

реклама

Что ж, сегодня у нас появилось первое фотоподтверждение: американский M1 Abrams был зафиксирован неподалёку от линии боевого соприкосновения. Как утверждают «военкоры», фото сделано на Купянском направлении. Ранее в Сети появлялись кадров «выглядывающего» из-за деревьев «Абрамса».

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Несколько дней назад американские «эксперты» и «аналитики» предполагали, что ВСУ начнут применять M1 Abrams не раньше, чем весной следующего года, поскольку техника тяжёлая и к украинским реалиям в лице распутицы, снежно-грязевой смеси и бездорожья совсем не приспособленная. И хотя под этими заявлениями имеется непоколебимая логика, положение дел у ВСУ на линии боевого соприкосновения столь аховое, что ждать до весны — это, ну, сами понимаете.

#украина #политика #танки #m1 abrams
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Собянин сообщил об отражении ПВО масштабного удара беспилотниками по Москве
Зеленский сообщил, что Украина получит военные корабли для защиты «зернового коридора»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
22
Обзор игровой мыши Acer OMW121
8
Киев требует от Запада модернизированные F-16 с новым АФАР-радаром
11
Эксперты рассказали о применении МиГ-35 в спецоперации на Украине
+
Почему Михаил Мишустин может стать следующим Президентом России - личное мнение
50
Милей заявил, что Аргентина больше не будет заключать "секретные" сделки с Россией, Бразилией и КНР
26
Боевая машина Wiesel – классическая танкетка в современном исполнении
4
Как используют опавшие осенние листья в разных странах
3
Демографическая яма в России и как с ней бороться
42
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 9
12

Сейчас обсуждают

Семён Коломинский
15:26
Купил на али 3070 за 24к. Был идеальный выбор. Статью не одобряю. Совсем.
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Stanislav_i
15:19
Все хотят работать, но даже работая без выходных, на 2-х работах на квартиру в большинстве случаев или вообще не заработаешь или заработаешь к пенсии. Даже если по 100 000р ежемесячно откладывать (а э...
Демографическая яма в России и как с ней бороться
Китя.
15:18
https://youtu.be/Mm6cfbddJvI
Демографическая яма в России и как с ней бороться
Eaec
15:17
Есть отличный способ увеличить рождаемость. С 21.00. до 5.00. отключаем электричество в районе по графику. Примерно 3 раза в неделю, хотя можно и каждый день. Эксперимент всего на 1 месяц. И, бац! Чер...
Демографическая яма в России и как с ней бороться
Eaec
15:15
какие?
Демографическая яма в России и как с ней бороться
_KVV
15:15
Мизер? ахахха, сейчас частный сектор и многоквартирный развивается быстрее чем в послевоенные годы. Очнись. Это ты наверное в подвале сидишь.
Демографическая яма в России и как с ней бороться
Stanislav_i
15:13
У нас уже это не сработает, ввергни наш народ в нищету, как в Африке и вообще никто рожать не будет.
Демографическая яма в России и как с ней бороться
unhurtable
15:13
Примеры где государство(а не местные хапуги) забирает можно в студию?
Демографическая яма в России и как с ней бороться
_KVV
15:12
Кому ты чешешь про коболу, сейчас как раз квартиру получить проще чем при совке. просто сейчас работать никто не хочет. Или ты хочешь сказать, что при условии получении квартиры через 20 лет в собстве...
Демографическая яма в России и как с ней бороться
Китя.
15:12
Это про Нигерию у которых даже презервативов нет. рожают и умирают от всяких болезней.
Демографическая яма в России и как с ней бороться
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем