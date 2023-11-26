Рано или поздно это должно было произойти. Теперь ожидаем кадров с «погорельцем».

В начале этого года Соединённые Штаты всё-таки решили отправить Киеву партию танков M1 Abrams в количестве 31 единицы. Понятно, что таким количеством при столь протяжённой линии боевого соприкосновения и при такой насыщенности ВС РФ артиллерией и противотанковыми средствами поражения, не говоря уже о господстве в воздухе, ничего добиться невозможно, поэтому жест имел больше политический характер. Тем не менее, танки поставлены, экипажи для них обучены, и в начале осени Пентагон сообщил о том, что «Абрамсы» уже находятся на месте назначения.

реклама

Что ж, сегодня у нас появилось первое фотоподтверждение: американский M1 Abrams был зафиксирован неподалёку от линии боевого соприкосновения. Как утверждают «военкоры», фото сделано на Купянском направлении. Ранее в Сети появлялись кадров «выглядывающего» из-за деревьев «Абрамса».

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Несколько дней назад американские «эксперты» и «аналитики» предполагали, что ВСУ начнут применять M1 Abrams не раньше, чем весной следующего года, поскольку техника тяжёлая и к украинским реалиям в лице распутицы, снежно-грязевой смеси и бездорожья совсем не приспособленная. И хотя под этими заявлениями имеется непоколебимая логика, положение дел у ВСУ на линии боевого соприкосновения столь аховое, что ждать до весны — это, ну, сами понимаете.