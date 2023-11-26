До Москвы, как сообщается, ничего не долетело: БПЛА сбиты на подлёте.

Вчера утром по Киеву был нанесён массированный беспилотный удар, приведший к повреждению в том числе целого ряда объектов критической инфраструктуры. По всей видимости, в командовании ВСУ решили устроить «ответочку» в меру возможностей, будто бы не понимая, что это впоследствии неизбежно повлечёт за собой ответ на попытку ответа. О том, что по Москве этой ночью была осуществлена попытка масштабного удара беспилотниками, пару часов назад сообщил градоначальник Сергей Собянин, после чего информация была подтверждена Минобороны России.

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Согласно сведениям мэра Москвы, беспилотники были перехвачены в районе Наро-Фоминска, а также в Одинцовском городском округе. Вместе с тем БПЛА были уничтожены над Брянской, Тульской, Калужской областями.

Как гласит комментарий Минобороны, всего к моменту написания данной заметки было уничтожено в общей сложности двадцать беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Является ли атака оконченной, на момент публикации данного новостного материала не было ясно.

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Каким образом беспилотники умудряются долетать аж до Тульской, Калужской и Московской областей? На самом деле, объяснение у этого явления несложное. Во-первых, система ПВО никогда не является абсолютной и не покрывает всё воздушное пространство над государством, защищая лишь стратегически важные объекты. Во-вторых, наведение беспилотников осуществляется при непосредственной помощи западных «партнёров» Украины, которым известны «дыры» в защите, и которые проектируют маршруты с их учётом. Наконец, не стоит забывать и о том, что беспилотники могут запускаться непосредственно на территории России; «деятелей», готовых по разным причинам, но с одинаково бессмысленными целями заниматься подобными вещами, хватает.